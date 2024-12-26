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26.12.2024 в 17:03

Артур Саркисян назначен новым CEO Calltouch

Алексей Авдеев, занимавший позицию генерального директора, покинул компанию

Артур Саркисян

Новым CEO компании Calltouch (входит в «Ростелеком») стал Артур Саркисян. До этого топ-менеджер занимался операционной деятельностью в качестве коммерческого директора. Алексей Авдеев, ранее возглавлявший Calltouch, покинул свой пост. Он будет развивать другую компанию на SaaS-рынке. Об этом Sostav сообщили в Calltouch.

Артур Саркисян присоединился к команде Calltouch в 2019 году в роли руководителя отдела развития. В июле 2021-го эксперт стал коммерческим директором компании.

В 2022 году Артур возглавил разработку новой стратегии и ребрендинг. Как отметили в Calltouch, к 2024-му доля рекламных продуктов в структуре выручки составляет 15%. Среди клиентов компании есть такие российские и зарубежные бренды, как «Рольф», Haval, Chery, OMODA, ПИК, группа «Самолет», LabQuest и другие.

Артур Саркисян, CEO Calltouch:

2024 год стал рекордным для Calltouch по выручке, объему продаж и up-sell, и моя задача — сделать все для сохранения темпов роста. Сейчас важно определить шаги в рамках общей стратегии развития, создавать новые продукты в связке с «Ростелеком», чтобы в первую очередь была польза бизнесу, нашим клиентам.

Алексей Авдеев занимал должность генерального директора Calltouch с 2017 года. Под его руководством состоялись две M&A-сделки. В 2020 году компания присоединилась к ООО «Манго Телеком», а в 2024-м она вошла в экосистему «Ростелекома».

Алексей Авдеев:

В 2024 году мы сделали мощный рывок, и этот год стал лучшим в истории компании. Такого успеха мы смогли добиться благодаря нашей команде. Для меня всегда приоритетом были люди, много сил и внимания уделял развитию команды, обучению и мотивации. Сейчас eNSP (степень лояльности сотрудников) составляет 70%, в среднем по рынку — 36%.

Для меня Calltouch — больше чем работа. Я посвятил компании значительную часть жизни, но принял решение идти за новыми вызовами и амбициями. Уверен, что Calltouch продолжит расти под руководством Артура Саркисяна и займет лидирующие позиции на рынке MarTech.

CEO Calltouch Артур Саркисян Кадры 2024
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