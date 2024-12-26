Артур Саркисян назначен новым CEO Calltouch

Новым CEO компании Calltouch (входит в «Ростелеком») стал Артур Саркисян. До этого топ-менеджер занимался операционной деятельностью в качестве коммерческого директора. Алексей Авдеев, ранее возглавлявший Calltouch, покинул свой пост. Он будет развивать другую компанию на SaaS-рынке. Об этом Sostav сообщили в Calltouch.

Артур Саркисян присоединился к команде Calltouch в 2019 году в роли руководителя отдела развития. В июле 2021-го эксперт стал коммерческим директором компании.

В 2022 году Артур возглавил разработку новой стратегии и ребрендинг. Как отметили в Calltouch, к 2024-му доля рекламных продуктов в структуре выручки составляет 15%. Среди клиентов компании есть такие российские и зарубежные бренды, как «Рольф», Haval, Chery, OMODA, ПИК, группа «Самолет», LabQuest и другие.

Артур Саркисян, CEO Calltouch: 2024 год стал рекордным для Calltouch по выручке, объему продаж и up-sell, и моя задача — сделать все для сохранения темпов роста. Сейчас важно определить шаги в рамках общей стратегии развития, создавать новые продукты в связке с «Ростелеком», чтобы в первую очередь была польза бизнесу, нашим клиентам.

Алексей Авдеев занимал должность генерального директора Calltouch с 2017 года. Под его руководством состоялись две M&A-сделки. В 2020 году компания присоединилась к ООО «Манго Телеком», а в 2024-м она вошла в экосистему «Ростелекома».