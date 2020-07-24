Артемий Лебедев провёл бизнес-линч квартир на «Авито» в кампании от asap.digital

Российские север и юг вместо средиземноморских курортов, посуточная аренда в качестве альтернативы заполненным отелям. В пику открыткам с пейзажами — фирменные эмоции и меткие цитаты главного путешественника рунета Артемия Лебедева. «Авито Недвижимость» и агентство asap.digital представили новую рекламную кампанию в поддержку посуточной аренды квартир.

Чтобы охватить как можно больше «отпускников», подтолкнуть к поездкам по стране и повысить интерес к посуточной аренде, требовалось нестандартное решение. Так появилась идея сотрудничества с Артемием Лебедевым, известным путешественником, который побывал в каждом регионе России и является мощным лидером мнений: аудитория его аккаунтов насчитывает более 1,2 млн пользователей.

Никита Андреев, старший менеджер по работе с социальными медиа: Мы хотели рассказать о путешествиях по России не через публикации с заезженными открыточными видами, а через колорит городов, который виден только местным жителям или опытным путешественникам — от кухни до особенностей интерьеров в съемных квартирах. Мы рады, что в этом нам помог Артемий Лебедев — самый известный путешественник в рунете, который побывал в каждом регионе нашей страны.

В рамках кампании было запланировано:

две интеграции на YouTube-канале Артемия в рамках фирменной рубрики «Нативная интеграция»;

проведение прямой трансляции на YouTube;

создание постов с образом героя в официальных аккаунтах «Авито».

В своих роликах блогер рассказывает о сервисе и квартирах в ироничной манере нативной интеграции и знакомит зрителей с посуточной арендой на «Авито Недвижимости». Скринкасты демонстрируют работу сервиса и объекты в разных туристических направлениях РФ, от пляжей Краснодарского края до Горного Алтая. Полученный охват роликов на 65% превышает прогноз.

За что аудитория так любит Лебедева, так это за его честные обзоры. Бизнес-линч квартир на «Авито Недвижимости» не стал исключением. Артемий рассмотрел множество вариантов съемного жилья и без прикрас выразил свое мнение относительно предложенных пользователями квартир.

Также в официальных сообществах «Авито» выходит ряд публикаций с образом героя.

При создании визуалов рекламной кампании используются фотографии Артемия Лебедева с его фирменными эмоциями и узнаваемые авторские цитаты, характеризующие города России. Именно эти пасхалки добавили проекту юмористическую ноту и привлекли внимание не только действующей аудитории, но и пользователей, разделяющих философию популярного дизайнера.

asap.digital: При подготовке брендового контента с образом Артемия Лебедева наши креаторы проработали более 100 цитат блогера, чтобы найти те самые уникальные фразы с описанием городов. Менеджеры стали говорить цитатами Лебедева на созвонах, у кого-то даже стало лучше получаться рисовать логотипы.

Состав творческой группы:

«Авито» (клиент)

Никита Андреев — Старший менеджер по работе с социальными медиа

Константин Обухов — Арт-директор

Алексей Шелковников — Старший дизайнер

Крутова Ксения — Менеджер по работе с социальными медиа

asap.digital (креатив)

Всеволод Сидоров — Руководитель отдела социальных медиа

Юлия Мацковская — Менеджер проекта

Ангелина Симонова — Медиа планнер

Сафина Алина — Таргетолог