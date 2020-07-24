Артемий Лебедев провёл бизнес-линч квартир на «Авито» в кампании от asap.digital

Российские север и юг вместо средиземноморских курортов, посуточная аренда в качестве альтернативы заполненным отелям. В пику открыткам с пейзажами — фирменные эмоции и меткие цитаты главного путешественника рунета Артемия Лебедева. «Авито Недвижимость» и агентство asap.digital представили новую рекламную кампанию в поддержку посуточной аренды квартир.
Чтобы охватить как можно больше «отпускников», подтолкнуть к поездкам по стране и повысить интерес к посуточной аренде, требовалось нестандартное решение. Так появилась идея сотрудничества с Артемием Лебедевым, известным путешественником, который побывал в каждом регионе России и является мощным лидером мнений: аудитория его аккаунтов насчитывает более 1,2 млн пользователей.
Никита Андреев, старший менеджер по работе с социальными медиа:
Мы хотели рассказать о путешествиях по России не через публикации с заезженными открыточными видами, а через колорит городов, который виден только местным жителям или опытным путешественникам — от кухни до особенностей интерьеров в съемных квартирах. Мы рады, что в этом нам помог Артемий Лебедев — самый известный путешественник в рунете, который побывал в каждом регионе нашей страны.
В рамках кампании было запланировано:
- две интеграции на YouTube-канале Артемия в рамках фирменной рубрики «Нативная интеграция»;
- проведение прямой трансляции на YouTube;
- создание постов с образом героя в официальных аккаунтах «Авито».
В своих роликах блогер рассказывает о сервисе и квартирах в ироничной манере нативной интеграции и знакомит зрителей с посуточной арендой на «Авито Недвижимости». Скринкасты демонстрируют работу сервиса и объекты в разных туристических направлениях РФ, от пляжей Краснодарского края до Горного Алтая. Полученный охват роликов на 65% превышает прогноз.
За что аудитория так любит Лебедева, так это за его честные обзоры. Бизнес-линч квартир на «Авито Недвижимости» не стал исключением. Артемий рассмотрел множество вариантов съемного жилья и без прикрас выразил свое мнение относительно предложенных пользователями квартир.
Также в официальных сообществах «Авито» выходит ряд публикаций с образом героя.
При создании визуалов рекламной кампании используются фотографии Артемия Лебедева с его фирменными эмоциями и узнаваемые авторские цитаты, характеризующие города России. Именно эти пасхалки добавили проекту юмористическую ноту и привлекли внимание не только действующей аудитории, но и пользователей, разделяющих философию популярного дизайнера.
asap.digital:
При подготовке брендового контента с образом Артемия Лебедева наши креаторы проработали более 100 цитат блогера, чтобы найти те самые уникальные фразы с описанием городов. Менеджеры стали говорить цитатами Лебедева на созвонах, у кого-то даже стало лучше получаться рисовать логотипы.
Состав творческой группы:
«Авито» (клиент)
Никита Андреев — Старший менеджер по работе с социальными медиа
Константин Обухов — Арт-директор
Алексей Шелковников — Старший дизайнер
Крутова Ксения — Менеджер по работе с социальными медиа
asap.digital (креатив)
Всеволод Сидоров — Руководитель отдела социальных медиа
Юлия Мацковская — Менеджер проекта
Ангелина Симонова — Медиа планнер
Сафина Алина — Таргетолог