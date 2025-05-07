AR-квест по следам Бродского: как технологии помогают погружаться в искусство

Посещение музеев благодаря технологиям из осмотра экспонатов превращается в полноценное погружение в эпоху. AR, мультимедийный контент и игровые механики позволяют прожить историю через новый пользовательский опыт. Новый цифровой слой создала команда SberMetaverse Tech и « СберМаркетинга» для выставки «Иосиф Бродский. Место не хуже любого».

AR-квест по следам Иосифа Бродского

Выставка «Иосиф Бродский. Место не хуже любого» открылась осенью прошлого года в Еврейском музее и центре толерантности. Шесть разделов экспозиции повествовали об основных направлениях путешествий Иосифа Бродского с момента его отъезда — о Великобритании, США, Швеции и Италии. В этих странах поэт подолгу жил и неоднократно в них возвращался. Поэтому за основу креативной концепции команда проекта взяла знаковые предметы из каждой локации и погрузила их в дополненную реальность, чтобы посетители смогли в интерактивной форме узнать об истории и творчестве Бродского.

Отправной точкой экспозиции стала инсталляция, стилизованная под табло вылета. На ней был обозначен путь Бродского, проделанный за годы жизни после отъезда из Советского Союза. Здесь же экспонировался чемодан, который стал спутником писателя и главным символом выставки. В дополненной реальности была воссоздана одна из самых легендарных фотографий Бродского в момент его отъезда с этим чемоданом. С помощью микса технологий дипфейк и volumetric команда создала диджитал-двойника Бродского таким образом, чтобы каждый посетитель смог с ним сфотографироваться и поделиться полученными кадрами в соцсетях.

Механика квеста

Используя подсказки в приложении и QR-коды внутри физической экспозиции, пользователи находили предметы в дополненной реальности в каждом зале и собирали просмотренные опыты в метафорический чемодан, подобно тому, как сам Бродский наполнял его различными артефактами во время своих странствий.

Литературная дуэль

Многие слышали историю о любимом коте поэта, которого Бродский будил только в знак своего особого расположения к гостям. В AR-квесте креаторы поменяли роли — теперь сам кот предлагал разбудить своего хозяина. Для этого гости выставки должны были победить в состязании с искусственным интеллектом: угадать, какие стихи написал поэт, а какие — нейросеть GigaChat.

Плейлист стихов, AR-пластинки и любовное гадание

Для полного погружения команда «СберМаркетинга» и SberMetaverse Tech совместно с кураторами выставки составила плейлист произведений Бродского. Озвучить стихи, интро к выставке и комментарии к AR-опыту пригласили Дениса Ахапкина, одного из крупнейших исследователей жизни поэта. В некоторых залах можно было запустить музыкальную AR-пластинку, связанную с тем или иным периодом. Посетители также с удовольствием гадали по любовной лирике сборника «Новые стансы к Августе», который знаменит не только содержанием, но и формой — ведь его яркой обложке мы обязаны появлением цвета AugustaBlue, обозначенного самим Бродским.

Мария Гадас, главный куратор Еврейского музея и центра толерантности: Выставка о поэте и нобелевском лауреате Иосифе Бродском стала значимой для музея в прошедшем году благодаря насыщенности и технологичности. Экспозиция передала историю выдающегося человека через предметы, подчеркнув его собственную мысль «Суть жизни все-таки в вещах». Благодаря цифровому решению «Сбера», гости музея получили уникальный опыт взаимодействия с личными вещами поэта и познакомились с этапами его жизненного пути.

Константин Поляничев, руководитель направления технологий «СберМаркетинга»: Главная цель цифрового слоя — интересно и зрелищно познакомить посетителей выставки с пространством и экспонатами. Мы приложили усилия не только к интеграции технологий, но и проработали навигацию по экспозиции. В результате интерактивы помогли превратить каждое посещение выставки в увлекательный иммерсивный опыт по вехам жизни и творчеству Иосифа Бродского.

Итоги

Результаты за период активности выставки, с сентября 2024 года по февраль 2025-го:

8 024 раз — количество просмотров;

4 593 человек — количество уникальных пользователей;

2минуты 16 секунд — среднее время в квесте.

Состав творческой группы:

«Сбер»:

Исполнительный директор — начальник отдела позиционирования и имиджевых проектов: Алёна Конурина,

Менеджер отдела имиджевых и культурных проектов: Наталья Павлова

SberMetaverse Tech:

Руководитель SberMetaverse Tech: Максим Козлов

Технический директор SberMetaverse Tech: Илья Батурин

Технический менеджер направления Naviar SDK: Иван Родин

Команда Event Lab «СберМаркетинга»:

Директор Event Lab: Карина Иванова

Руководитель отдела технологий: Константин Поляничев

Руководитель направления по работе с клиентами отдела технологий: Роза Оганян

Руководитель цифровых проектов отдела технологий: Светлана Урютова

Руководитель цифровых проектов отдела технологий: Алёна Романовская

Креативный продюсер отдела технологий: Юля Зверева

Менеджер отдела технологий: Алексей Ксенофонтов