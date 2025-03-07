AppLovin обвиняется в мошенничестве: что это значит для рекламного рынка?

Аналитическая компания Culper Research выпустила отчет, в котором обвиняет AppLovin Corporation — одного из крупнейших поставщиков in-app трафика — в масштабных манипуляциях с рекламными технологиями. В отчете говорится о принудительных установках приложений, обманных UX-методах и фальсификации атрибуции. Если обвинения подтвердятся, AppLovin ждет серьезный кризис репутации, а рекламодателям придется пересмотреть отношение к так называемым «премиум» источникам трафика. Почему отношение начало меняться еще до этого отчета и что это значит для рынка, Sostav рассказал директор по развитию бизнеса агентства Зорка Фарай Кокерай.

Разоблачение премиум-иллюзий

В индустрии мобильной рекламы премиум-источники, такие как AppLovin и IronSource, воспринимаются как гаранты качественного трафика. Однако реальность сложнее:

Предвзятость рекламодателей — бренды отказываются от альтернативных каналов в пользу проверенных, но не всегда эффективных «премиум»-решений.

— бренды отказываются от альтернативных каналов в пользу проверенных, но не всегда эффективных «премиум»-решений. Разочарование в результатах — маркетологи ожидают от премиум-источников безупречного трафика, но нередко сталкиваются с несоответствием KPI и, как следствие, разочаровываются в целом сегменте мобильной рекламы.

— маркетологи ожидают от премиум-источников безупречного трафика, но нередко сталкиваются с несоответствием KPI и, как следствие, разочаровываются в целом сегменте мобильной рекламы. Жесткие ожидания — невозможность адаптации KPI под реальные условия вынуждает игроков рынка искать обходные пути, порой граничащие с мошенничеством.

— невозможность адаптации KPI под реальные условия вынуждает игроков рынка искать обходные пути, порой граничащие с мошенничеством. Ограничения для агентств — клиенты отвергают новые решения, предпочитая работать с традиционными платформами, несмотря на возможные риски.

Подробнее данную тему раскрывали в этом материале.

Что говорится в отчете Culper Research?

Для того чтобы понять масштаб обвинений, достаточно взглянуть на ключевые факты:

Принудительные установки — скрытая загрузка приложений без согласия пользователя.

— скрытая загрузка приложений без согласия пользователя. Манипуляции с разрешениями — добавление скрытых полномочий для автоматической установки приложений.

— добавление скрытых полномочий для автоматической установки приложений. Обманные UX-практики — элементы интерфейса, заставляющие пользователей случайно нажимать на рекламу.

— элементы интерфейса, заставляющие пользователей случайно нажимать на рекламу. Фальсификация атрибуции — присвоение установок, совершенных через другие рекламные платформы.

— присвоение установок, совершенных через другие рекламные платформы. Злоупотребление пользовательскими данными — анализ рекламных стратегий конкурентов для перехвата их аудитории.

— анализ рекламных стратегий конкурентов для перехвата их аудитории. Непрозрачность AI-алгоритмов — использование закрытых технологий для завуалированного повышения доходности.

— использование закрытых технологий для завуалированного повышения доходности. Сомнительное прошлое CEO — участие в компаниях, связанных с распространением шпионского программного обеспечения.

Как это повлияет на рынок?

Отчет Culper Research может стать триггером для массового пересмотра стратегии рекламодателей и агентств. Ключевые последствия:

Рост недоверия к «премиум» платформам и поиск альтернативных источников трафика.

Усиление контроля со стороны регуляторов и возможные расследования.

Коррекция стратегий агентств в сторону диверсификации и повышенной проверки партнеров.

Вывод

Рынок мобильной рекламы переживает момент истины: доверие к «премиум»-платформам больше не может быть безоговорочным. Брендам и агентствам важно отходить от стереотипов и делать ставку на диверсификацию источников трафика, внутреннюю аналитику и методы оптимизации кампаний, а не на громкие обещания поставщиков рекламы.