AppLovin обвиняется в мошенничестве: что это значит для рекламного рынка?

Аналитическая компания Culper Research выпустила отчет, в котором обвиняет AppLovin Corporation — одного из крупнейших поставщиков in-app трафика — в масштабных манипуляциях с рекламными технологиями. В отчете говорится о принудительных установках приложений, обманных UX-методах и фальсификации атрибуции. Если обвинения подтвердятся, AppLovin ждет серьезный кризис репутации, а рекламодателям придется пересмотреть отношение к так называемым «премиум» источникам трафика. Почему отношение начало меняться еще до этого отчета и что это значит для рынка, Sostav рассказал директор по развитию бизнеса агентства Зорка Фарай Кокерай.
Разоблачение премиум-иллюзий
В индустрии мобильной рекламы премиум-источники, такие как AppLovin и IronSource, воспринимаются как гаранты качественного трафика. Однако реальность сложнее:
- Предвзятость рекламодателей — бренды отказываются от альтернативных каналов в пользу проверенных, но не всегда эффективных «премиум»-решений.
- Разочарование в результатах — маркетологи ожидают от премиум-источников безупречного трафика, но нередко сталкиваются с несоответствием KPI и, как следствие, разочаровываются в целом сегменте мобильной рекламы.
- Жесткие ожидания — невозможность адаптации KPI под реальные условия вынуждает игроков рынка искать обходные пути, порой граничащие с мошенничеством.
- Ограничения для агентств — клиенты отвергают новые решения, предпочитая работать с традиционными платформами, несмотря на возможные риски.
Подробнее данную тему раскрывали в этом материале.
Что говорится в отчете Culper Research?
Для того чтобы понять масштаб обвинений, достаточно взглянуть на ключевые факты:
- Принудительные установки — скрытая загрузка приложений без согласия пользователя.
- Манипуляции с разрешениями — добавление скрытых полномочий для автоматической установки приложений.
- Обманные UX-практики — элементы интерфейса, заставляющие пользователей случайно нажимать на рекламу.
- Фальсификация атрибуции — присвоение установок, совершенных через другие рекламные платформы.
- Злоупотребление пользовательскими данными — анализ рекламных стратегий конкурентов для перехвата их аудитории.
- Непрозрачность AI-алгоритмов — использование закрытых технологий для завуалированного повышения доходности.
- Сомнительное прошлое CEO — участие в компаниях, связанных с распространением шпионского программного обеспечения.
Как это повлияет на рынок?
Отчет Culper Research может стать триггером для массового пересмотра стратегии рекламодателей и агентств. Ключевые последствия:
- Рост недоверия к «премиум» платформам и поиск альтернативных источников трафика.
- Усиление контроля со стороны регуляторов и возможные расследования.
- Коррекция стратегий агентств в сторону диверсификации и повышенной проверки партнеров.
Вывод
Рынок мобильной рекламы переживает момент истины: доверие к «премиум»-платформам больше не может быть безоговорочным. Брендам и агентствам важно отходить от стереотипов и делать ставку на диверсификацию источников трафика, внутреннюю аналитику и методы оптимизации кампаний, а не на громкие обещания поставщиков рекламы.