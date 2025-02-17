Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

iConText Group
for:what agency
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.02.2025 в 15:45

Зачем платить больше: всегда ли премиум означает качество?

Что происходит в рекламе внутри приложений?

В 2024 году в мире in-app рекламы сформировался устойчивый нарратив: высококачественный трафик можно получить только из премиум-источников. Такие платформы, как AppLovin, IronSource и другие известные DSP (платформы, где медийные покупатели и рекламные агентства покупают места в мобильном вебе или приложениях по ставкам), подаются как «Святой Грааль» качественного трафика. Хотя это утверждение звучит убедительно, «Зорка» предлагает взглянуть на эту ситуацию критически в материале на Sostav.

Реальность куда сложнее, и вот что скрывается за приставкой «премиум» на самом деле:

  1. Предвзятость рекламодателей: многие рекламодатели избегают источников трафика без ярлыка «премиум», полностью отвергая целые категории таких источников.
  2. Разочарование в результатах: рекламодатели удивляются, когда премиум-трафик не соответствует их KPI, что нередко приводит к разочарованию и скептицизму по отношению к in-app рекламе как к целому сегменту рынка.
  3. Жесткие ожидания: нежелание корректировать KPI или ожидания по отношению к премиум-источникам иногда приводит к появлению новых схем мошенничества, когда агентства изо всех сил стараются выполнить обещанные результаты.
  4. Ограничения: агентствам сложно предложить новые решения из-за сопротивления клиентов: «Мы уже используем эти источники самостоятельно или через другое агентство»; «Неизвестные источники? Наверняка в них много фрода. Удаляйте их из таблицы!»

В связи с этим ситуация напоминает революционную формулу: «Одни не хотят, другие не могут». Что же делать в таком положении и как найти win-win возможность для рекламодателей и агентств?

В «Зорка» изучили эти вызовы, чтобы наладить конструктивный диалог, а не раскритиковать источники трафика. Цель проста: сделать привлечение трафика в приложениях более эффективным для всех.

Миф о премиуме: кейс-стади

Представьте себе две рекламные кампании с почти идентичными показателями. Одна — из премиум-источника, другая — из менее известного «классического» источника. Можете угадать, какая из них лучше? Если вы предположили, что премиум-источник превзойдет, подумайте еще раз.

Анализ показал отсутствие значительных различий в качестве между ними. Это неединичный случай — подобное происходит часто. Премиум не всегда означает лучшее.

Роль трекеров и антифрод-систем

Хотя трекеры и антифрод-системы играют важную роль, они не застрахованы от рыночных нюансов. Отсутствие стандартизированных алгоритмов для работы с трафиком приводит к:

  • непрозрачному ценообразованию;
  • несправедливому недоверию к качеству трафика;
  • избыточной идентификации фрод-трафика там, где его нет.

Эта конкурентная среда искажает картину, затрудняя различие между легитимными и мошенническими источниками.

Простая формула успеха

Ключ к эффективной in-app рекламе — разнообразие. Смешивание трафика из различных источников с поддержкой надежной аналитики помогает достичь и качества, и объема.

Преимущества смешанного подхода

Экономия бюджета: премиум- и классические источники часто используют одни и те же субисточники. В случае премиум-платформ вы платите больше за бренд, а не за гарантированный результат.

Масштабирование кампаний: полагаться только на премиум-трафик — значит ограничивать возможности. Да, вы можете достичь своих KPI, но при этом упустите долю рынка из-за высокой конкуренции в премиум-сегменте.

Риски? Нет, если все сделано правильно.
С помощью качественной аналитики, проверки CRM, работы опытной BI-команды и своевременных оптимизаций вы сможете минимизировать потери и максимизировать результаты.

Рекомендации

При выборе источников трафика опирайтесь на:

  • собственный опыт;
  • установленные «черные списки»;
  • рекомендации из отрасли.

Избегайте решений, основанных исключительно на узнаваемости бренда или слухах.

Основные выводы

KPI не гарантируются премиум-ярлыком

Успех зависит от правильной настройки кампании, а не только от использования премиум-трафика.

Остерегайтесь фейковых DSP

Многие DSP позиционируют себя как премиум, но включают сомнительные SSP онлайн-платформа в программатик-рекламе, которая выставляет на аукцион рекламный инвентарь паблишеров и торгуется на стороне издателя) и схемы вроде подмены PID.

Качество в классических источниках

Высококачественный трафик нередко можно найти на менее популярных каналах.

Мобайл Zorka.Agency in-app Мобильный маркетинг Зорка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Интернет-маркетинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.