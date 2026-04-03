03.04.2026 в 06:10

Apple сохранит россиянам доступ к iCloud

Однако увеличить хранилище не получится

Apple продолжит предоставлять доступ к данным в iCloud после окончания подписки для пользователей из России, несмотря на прекращение возможности пополнения счета Apple ID. Это решение опубликовано на официальном сайте компании

Мера касается только аккаунтов, зарегистрированных в России, и направлена на предотвращение потери данных. После завершения подписки пользователи смогут продолжать доступ к уже загруженным файлам, но не смогут добавлять новые, если место в хранилище будет исчерпано. Это означает, что старые файлы останутся доступными, однако загрузка новых данных будет ограничена.

Ранее сообщалось, что пользователи в России утратили возможность пополнять Apple ID через мобильный счет. Позднее компания подтвердила, что больше не обрабатывает платежи в App Store в России. В результате, оформить или продлить подписку можно только при наличии средств на балансе.

Изменения затронули такие ключевые сервисы Apple, в том числе Apple Music, iCloud и App Store. Кроме того, отключчена возможность оплаты встроенных покупок в приложениях.

