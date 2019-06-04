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04.06.2019 в 11:15

Apple представила новую версию своей ОС

iOS 13 получила долгожданную тёмную тему

Depositphotos

Американская технологическая корпорация Apple представила программное обеспечение для своих гаджетов — iOS 13, watchOS 6 и мобильную платформу для планшетов — iPadOS. Презентация состоялась на ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC 2019).

iOS 13 получила долгожданную тему в тёмных тонах, а также ускоренный режим работы. Тёмный режим iOS 13 получил практически все системные и фирменные приложения Apple, включая клавиатуру. Тема работает на рабочем столе, у виджетов и при просмотре фотографий.

Обновления коснулись и приложений, которые теперь будут занимать меньше места в памяти. Так, у стандартной клавиатуры появилась функция набора текста с помощью свайпа. Также обновления затронули приложения «Фото» и приложение для прослушивания музыки, а также голосовой помощник Siri. Аpple обновила и приложение Maps. Компания сделала карты более точными и добавила трехмерные интерактивные панорамы.

Компания анонсировала новые функции для защиты данных. Теперь пользователи могут сами выбирать, какими данными они готовы делиться. Новая ОС позволит пользователям авторизовываться в сторонних сервисах через Apple ID.

iOS 13 будет доступна на iPhone SE, 6s и новом iPod touch, iPadOS — iPad Air 2, Mini 4 и всех Pro. Таким образом, iPhone 5s и более старые модели лишаются обновления.

Напомним, накануне конференции стало известно, что на ней Apple объявит об отмене сервиса iTunes и замене его другими приложениями с контентом.

Apple
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