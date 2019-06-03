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03.06.2019 в 09:55

СМИ: Apple заменит iTunes другими сервисами

В Apple Store появится несколько отдельных приложений, где можно будет скачать контент

Depositphotos

О закрытии iTunes может быть объявлено сегодня, 3 июня, на ежегодной конференции для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference, сообщает Bloomberg.

Также на конференции будет объявлено, отмечает издание со ссылкой на свои источники, об обновлении операционных систем Apple и новом подходе к приложениям.

Часы Apple станут более независимыми от iPhone, а iPad получит программное обеспечение, которое позволит обходиться без ноутбука. Будут представлены приложения, работающие на любом устройстве Apple.

В этом году, как сообщается, Apple не будет демонстрировать на конференции новые Apple Watch или iPhone раньше осени, но может презентовать новый Mac Pro.

Apple Apple Store iTunes
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