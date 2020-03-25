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25.03.2020 в 10:10

Apple может восстановить работу магазинов уже в начале апреля

Сейчас торговые точки корпорации открыты только в Китае

Корпорация Apple пообещала, что ее магазины возобновят работу уже в апреле, пишет «Коммерсант». В зависимости от ситуаций в каждом конкретном регионе магазины вернутся к работе в начале апреля.

Компания, как заявил старший вице-президент по персоналу и розничной торговле Дейдра О'Брайен, будет называть конкретную дату для каждого торгового зала. Пока что большинство сотрудников офисов Apple переводят на удаленную работу минимум до 5 апреля.

Из-за распространения заболевания, которое вызывается новым коронавирусом, с начала февраля компания закрыла все магазины на территории КНР. С 14 марта они возобновили работу, но были закрыты остальные 458 магазинов за пределами Китая.

Ранее стало известно, что мировые поставки смартфонов в феврале упали на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое крупное падение за все время существования рынка.

В феврале 2019 года было продано около 99,2 млн устройств, а в феврале 2020 года — только 61,8 млн. В Азии в прошлом месяце спрос упал из-за вспышки заболевания COVID-19, которое вызывается коронавирусом нового типа. Из-за этого упали поставки по всему миру.

Apple Китай
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