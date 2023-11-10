Apple обязали выплатить $25 млн за дискриминацию при приёме на работу

Apple должна будет выплатить $25 млн за дискриминацию при приёме на работу. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Корпорацию заподозрили в найме на определённые должности работников-иммигрантов, а не граждан США и людей, у которых есть вид на жительство в стране. Расследование в отношении Apple началось в 2019 году. Американские власти сочли, что компания нарушила федеральный закон о запрете дискриминации по признаку гражданства. В самой корпорации утверждали, что «непреднамеренно не следовали стандарту Минюста США».

Сейчас Apple удалось достигнуть соглашения с американским Минюстом об урегулировании ситуации. Больше $18 млн из $25 млн направят на компенсацию людям, которые могли пострадать от дискриминации корпорации. Ещё $6,5 млн составит штраф за нарушение правил.

Также производителя электроники обязали проводить более широкий наём персонала и знакомить сотрудников с антидискриминационными законами.