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28.11.2024 в 17:43

Власти США проводят антимонопольное расследование в отношении Microsoft

Компания привлекла внимание Федеральной торговой комиссии после серии инцидентов в области кибербезопасности

Федеральная торговая комиссия США начала антимонопольное расследование в отношении Microsoft, изучая всё — от облачных вычислений и лицензирования софта до предложений кибербезопасности и продуктов искусственного интеллекта компании. Об этом пишет Bloomberg.

Регулятор подготовил запрос к Microsoft после проведения неформальных интервью с конкурентами и деловыми партнёрами компании. Юристы Федеральной торговой комиссии встретятся с конкурентами корпорации на следующей неделе, чтобы собрать больше информации о деловой практике Microsoft.

Внимание ведомства к бизнесу корпорации в сфере облачных вычислений усилилось после серии инцидентов в области кибербезопасности, связанных с продуктами Microsoft. Компания является ведущим государственным подрядчиком, предоставляющим программное обеспечение и облачные услуги на миллиарды долларов американским ведомствам, включая Министерство обороны.

Основным направлением расследования является объединение Microsoft популярных офисных программ и программ безопасности в своих облачных сервисах.

Ранее Microsoft обвинил Google в намерении дискредитировать компанию. Цель Google — выиграть конкуренцию на рынке.

Microsoft расследование
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