Антифрод-системы сотовых операторов пресекли более 1,2 млрд мошеннических звонков

За счет антифрод-систем, используемых сотовыми операторами, удалось предотвратить 1,2 млрд мошеннических звонков россиянам. Об этом со ссылкой на генпрокурора России Игоря Краснова сообщает ТАСС.

«Мы добились внедрения компаниями сотовой связи антифрод-систем. Кроме того, стали привлекать их к ответственности за пропуск так называемого подменного трафика. К чему это привело: мы пресекли более 1,2 млрд звонков мошенников», — сказал Краснов.

В числе других методов борьбы с телефонными мошенниками генпрокурор упомянул запрет на продажу анонимных сим-карт и подачу исков по оспариванию кредитов, которые злоумышленники вынуждают брать граждан.

По данным Генпрокуратуры, сейчас доля IT-преступлений, к которым относится телефонное мошенничество, достигает 40% от общего числа совершаемых правонарушений.

