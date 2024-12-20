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20.12.2024 в 14:08

Антифрод-системы сотовых операторов пресекли более 1,2 млрд мошеннических звонков

Доля IT-преступлений в России составляет 40% от общего числа совершаемых правонарушений

За счет антифрод-систем, используемых сотовыми операторами, удалось предотвратить 1,2 млрд мошеннических звонков россиянам. Об этом со ссылкой на генпрокурора России Игоря Краснова сообщает ТАСС.

«Мы добились внедрения компаниями сотовой связи антифрод-систем. Кроме того, стали привлекать их к ответственности за пропуск так называемого подменного трафика. К чему это привело: мы пресекли более 1,2 млрд звонков мошенников», — сказал Краснов.

В числе других методов борьбы с телефонными мошенниками генпрокурор упомянул запрет на продажу анонимных сим-карт и подачу исков по оспариванию кредитов, которые злоумышленники вынуждают брать граждан.

По данным Генпрокуратуры, сейчас доля IT-преступлений, к которым относится телефонное мошенничество, достигает 40% от общего числа совершаемых правонарушений.

Антифрод-системы
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