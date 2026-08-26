Anthropic оценила рынок своих AI-продуктов в $30 трлн перед IPO

Anthropic готовится представить инвесторам оценку потенциального рынка для своих продуктов и услуг на уровне более $30 трлн. Компания рассматривает этот показатель в рамках подготовки к возможному первичному размещению акций, пишет Reuters.

Оценка Total Addressable Market (TAM) Anthropic может превысить показатель в $28,5 трлн, ранее заявленный SpaceX. TAM отражает совокупный объем потенциальной выручки на рынке, если компания теоретически сможет обслуживать весь доступный ей спрос.

В случае Anthropic оценка связана не только с продажей доступа к AI-моделям. Компания учитывает экономический эффект от задач, которые потенциально могут выполнять системы искусственного интеллекта, включая автоматизацию различных видов интеллектуального труда.

Большой TAM может стать одним из аргументов при определении оценки Anthropic перед IPO. Он также позволяет компании обосновать масштабные инвестиции в вычислительную инфраструктуру и развитие продуктов на фоне конкуренции с OpenAI и Google.

Напомним, в июне Anthropic конфиденциально направила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по форме S-1. Такая подача позволяет начать подготовку к публичному размещению, однако сама по себе не гарантирует проведения IPO. Ожидается, что Anthropic в ближайшие недели раскроет больше финансовых показателей. Годовой темп выручки Anthropic к концу июля превысил $65 млрд. Фактическую выручку компания рассчитывает увеличить до $190−200 млрд к 2028 году.