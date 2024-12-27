АНО «Диалог» подала в суд на Минюст США после обвинений со стороны ФБР

АНО «Диалог» подала иск в Окружной суд американского штата Пенсильвания в ответ на предъявленные ей обвинения со стороны ФБР и изъятие ее доменов. Об этом со ссылкой на организацию сообщает ТАСС.

Иск в суд был подан 26 декабря адвокатами «Диалога» из филадельфийской юридической фирмы Pietragallo Gordon Alfano Bosick & Raspanti. Ответчиками по делу выступают США и Министерство юстиции, уточнили в АНО «Диалог».

«Иском мы оспариваем доказательную базу, которую ранее такой же американский суд признал достаточной для выдачи первоначального ордера на конфискацию в сентябре доменов, связанных с «Диалогом». Мы упоминаемся только в трех пунктах заявления ФБР, состоящего из 158 пунктов, и в нем нет никаких доказательств подделки документов, отмывания денег или создания фейковых новостей», — пояснил генеральный директор АНО «Диалога» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

По правилам судебной процедуры, в течение ближайших 15 дней ответчики обязаны представить первый официальный ответ по иску. Затем стороны обменяются документами, после чего суд установит дату заседания, на котором пройдут прения сторон.

Представители АНО «Диалог» пояснили, что расследование по делу, в связи с которым изъяты домены, продолжается, поэтому ответчики могут ходатайствовать об ограничении доступа к информации по новому делу на основании этого факта.

«Поскольку иск касается деталей расследования правоохранительных органов США, в зал суда могут быть не допущены представители СМИ, а у правительства США будет возможность запросить ограничения по раскрытию документов «только для юристов», что ограничит доступ к информации по делу даже для самого истца», — отмечает информагентство.

Несмотря на то, что есть случаи подачи аналогичных исков в ответ на изъятие доменов, в судебной системе США еще не было прецедентов такого уровня.

4 сентября 2024 года ФБР, Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили «Диалог» в распространении фейков, ссылаясь на «показания агента ФБР». На основании этого по заявлению Минюста США на организацию и ее гендиректора были наложены американские санкции, а также конфискованы доменные имена.