«Диалог» с ФБР: российская организация будет судиться за фейки с американскими силовиками

Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак заявил, что на следующей неделе организация подаст иск в американский суд против Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Табак отмечал, что «Диалог» намерен судиться с ФБР в штате Пенсильвания. Причиной стали обвинения в распространении фейков.

Организация отрицает прозвучавшие в ее адрес в США обвинения в распространении ложной информации и готова отстаивать свою честь в американском суде.

4 сентября 2024 года ФБР, Министерство юстиции и Министерство финансов США обвинили «Диалог» в распространении фейков, ссылаясь на «показания агента ФБР».

«Основываясь на своем опыте противодействия фейкам, мы думали, что фейки все-таки не распространяют официальные государственные структуры. Однако на примере показаний официальных лиц в США мы увидели, что фейки могут распространять, например, и агенты ФБР, и представители Министерства юстиции США и других ведомств», — заметил Владимир Табак.

На этой неделе глава «Диалога» также объявил о планах по созданию Международной фактчекинговой организации, которая будет разрабатывать сервисы для опровержения фейковой информации.