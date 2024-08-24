Анджелина Джоли стала лицом Tom Ford Beauty

Анджелина Джоли стала новым лицом Tom Ford Beauty, сообщается в соцсетях бьюти-бренда. Первым продуктом, который представила 49-летняя актриса, стала помада.

Сотрудничество бренда и Анджелины Джоли началось с рекламной кампании линейки помад Runway Lip Color. Актриса приняла участие в красивой фотосессии, первый снимок которой уже опубликован в соцсетях Tom Ford Beauty. На фото Джоли демонстрирует красную помаду оттенка Scarlet Rouge.

В компании объяснили выбор Джоли в качестве амбассадора международной известностью актрисы у разных поколений и ее «глобальной привлекательностью».

Runway Lip Color заменит в продаже существующие помады бренда. Всего будет 18 оттенков: десять из них — фирменные Tom Ford, а восемь — новые. Новинки поступят в продажу в сентябре, а в октябре компания обещает выпустить рекламный ролик с участием кинозвезды.