Умер бывший главный редактор «Российской газеты» Анатолий Юрков

На 90-м году жизни скончался бывший главный редактор «Российской газеты» Анатолий Юрков. Журналист умер после продолжительной болезни, пишет «Российская газета».

Анатолий Юрков был главредом «Российской газеты» с 1995 по 2000 год, после чего продолжил работать в издании в качестве политического обозревателя. В частности, журналист написал десятки публикаций в защиту озера Байкал, сообщает ТАСС.

До работы в «Российской газете» Юрков был редактором рабочего отдела «Комсомольской правды», возглавлял издание «Рабочая трибуна», занимал пост ответственного секретаря газеты «Труд».

Заслуги Юркова отмечены званием «Заслуженный журналист Российской Федерации» и другими госнаградами.