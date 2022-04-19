Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+11
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

info@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
19.04.2022 в 13:00

Ozon запустит аналог TikTok

Эксперты считают, что новый сервис не сможет конкурировать с китайским ресурсом, но компании могут получить долю просмотров за счёт блокировок зарубежных площадок

Российский маркетплейс Ozon готовит к запуску свой сервис коротких видеороликов — его представят до конца мая. Об этом сообщило издание Runet News. Источник в компании сообщил Sostav, что сейчас идёт тестирование функционала, а запуск планируется в ближайшее время.

Короткие видео получили популярность благодаря формату сторис в социальных сетях, а затем — с запуском TikTok, запущенного в 2016 году китайской компанией ByteDance. По данным Mediascope, в январе этого года ежемесячная российская аудитория TikTok составила 65,8 млн человек, а в среднем в день в приложение заходили 31,7 млн пользователей в стране.

Свои аналоги китайского сервиса запустили Instagram и Facebook (обе соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории России), YouTube, а также в российской соцсети «ВКонтакте». Кроме того, свой сервис коротких видеороликов с под названием Yappi создал холдинг «Газпром-медиа», а также аналогичный формат появился в «Яндекс.Дзене».

Исполнительный директор блогерского агентства Invite, основатель и владелец паблика MDK и MDK Creative Agency Роберто Панчвидзе отметил: «TikTok — самый технически продвинутый сервис и во многом вышел в топ приложений именно за счет хороших алгоритмов рекомендаций. Конкурировать с TikTok он [сервис Ozon] точно не сможет на первых этапах, но с клипами ВК и Yappy, скорее всего, в ближайшей перспективе возможно», — приводит его слова издание.

По словам аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, из-за недоступности ряда площадок компании будут пытаться выйти и укрепиться на рынке контента. «Достаточно упомянуть, что в прошлом году в США провела IPO компания-строитель дата-центров Chindata, которая обслуживает почти исключительно TikTok. Её капитализация составляет сейчас $2 млрд. Благодаря своему масштабу, TikTok не только популярен, но еще и экономически более эффективен, чем конкуренты. Для таких компаний, как Ozon, контент будет вторичен, потому что первичен — маркетплейс», — заявил он.

По словам эксперта, Ozon сможет рассчитывать не более чем на 2−3% от общего объёма просмотров, но и для этого понадобится задействовать популярных блогеров. Делицын не исключает того, что проект так и останется экспериментальным.

Ozon TikTok
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.