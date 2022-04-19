Ozon запустит аналог TikTok

Российский маркетплейс Ozon готовит к запуску свой сервис коротких видеороликов — его представят до конца мая. Об этом сообщило издание Runet News. Источник в компании сообщил Sostav, что сейчас идёт тестирование функционала, а запуск планируется в ближайшее время.

Короткие видео получили популярность благодаря формату сторис в социальных сетях, а затем — с запуском TikTok, запущенного в 2016 году китайской компанией ByteDance. По данным Mediascope, в январе этого года ежемесячная российская аудитория TikTok составила 65,8 млн человек, а в среднем в день в приложение заходили 31,7 млн пользователей в стране.

Свои аналоги китайского сервиса запустили Instagram и Facebook (обе соцсети принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории России), YouTube, а также в российской соцсети «ВКонтакте». Кроме того, свой сервис коротких видеороликов с под названием Yappi создал холдинг «Газпром-медиа», а также аналогичный формат появился в «Яндекс.Дзене».

Исполнительный директор блогерского агентства Invite, основатель и владелец паблика MDK и MDK Creative Agency Роберто Панчвидзе отметил: «TikTok — самый технически продвинутый сервис и во многом вышел в топ приложений именно за счет хороших алгоритмов рекомендаций. Конкурировать с TikTok он [сервис Ozon] точно не сможет на первых этапах, но с клипами ВК и Yappy, скорее всего, в ближайшей перспективе возможно», — приводит его слова издание.

По словам аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, из-за недоступности ряда площадок компании будут пытаться выйти и укрепиться на рынке контента. «Достаточно упомянуть, что в прошлом году в США провела IPO компания-строитель дата-центров Chindata, которая обслуживает почти исключительно TikTok. Её капитализация составляет сейчас $2 млрд. Благодаря своему масштабу, TikTok не только популярен, но еще и экономически более эффективен, чем конкуренты. Для таких компаний, как Ozon, контент будет вторичен, потому что первичен — маркетплейс», — заявил он.

По словам эксперта, Ozon сможет рассчитывать не более чем на 2−3% от общего объёма просмотров, но и для этого понадобится задействовать популярных блогеров. Делицын не исключает того, что проект так и останется экспериментальным.