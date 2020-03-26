Аналитики ожидают рост цен на смартфоны до 20%

Смартфоны во втором квартале подорожают на 10−20%. Цены будут расти постепенно: розница и дистрибьюторы стараются сглаживать ситуацию, чтобы не терять темпы продаж. Однако объемы реализации «умных» телефонов значительно снизятся, сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка и аналитиков.

Новая партия товара, которая начнет поступать в магазины в апреле, уже придет по другой цене, однако цены на некоторые смартфоны уже начали расти. Так, iPhone 11 в фирменных магазинах Apple подорожал на 3,5%. Производители и поставщики смартфонов и электроники уже предупредили о том, что в марте-июне будет происходить корректировка цен на продукцию ряда брендов и некоторые группы товаров, сообщили в пресс-службе интернет-ритейлера Ozon.

В Tele2 отметили, что сейчас на большинство позиций, пополняемых из имеющихся складских запасов вендоров, сохраняется прежний ценник. В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что ритейлер ведет переговоры с производителями о закупочных ценах на новые поставки и стремится, насколько это возможно, минимизировать влияние курса на розничные цены. Точных прогнозов компании стараются избегать.

По словам аналитиков, существенные изменения расценок покупатели увидят только к началу третьего квартала. Подорожает вся электроника, даже производящаяся в России, так как увеличилась стоимость комплектующих. Фабрики в КНР долгое время не работали, поэтому некоторое время новых поставок смартфонов не было.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в январе этого года продажи смартфонов были на уровне 2019-го, в феврале наблюдалось снижение оборота на 8%. С 9 марта все бросились покупать электронику и бытовую технику, продажи смартфонов в моменте выросли на 15−20%. Во втором квартале, по прогнозам аналитика, реализация «умных» телефонов упадет на 40−50% год к году из-за возможного карантина, снижения курса рубля и последующего повышения цен. В итоге годовые продажи смартфонов могут просесть как минимум на 10%, считает он.