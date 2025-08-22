Sostav.ru

22.08.2025 в 14:20

Американцы все чаще используют ИИ для планирования отпуска

Респонденты прислушиваются к советам на YouTube, а также родственников и друзей

1

Все больше американцев обращаются к искусственному интеллекту, в частности ChatGPT, для планирования своих отпусков. Об этом пишет New York Post со ссылкой на данные опроса Talker Research среди 2 тыс. американцев разных поколений.

52% представителей поколения Z используют ИИ-приложения для поиска идей для отпуска. Среди бэби-бумеров этот показатель составляет всего 2%.

Только 29% миллениалов и 33% представителей поколения Z никогда не пользовались ИИ для планирования своих поездок. В то же время 70% бэби-бумеров не обращались к таким технологиям.

Самой популярной сферой применения ИИ в туризме является сравнение цен на авиабилеты — 29% пользователей доверяют ИИ для поиска лучших предложений. Помимо стоимости билетов, ИИ используют для составления маршрутов и обнаружения новых туристических направлений.

Кроме того, источником вдохновения для туристов все чаще становятся цифровые платформы. Так, 34% респондентов назвали YouTube главным источником вдохновения на поездку, тогда как советами семьи пользуется 30% американцев, а друзей — 28%. TikTok популярен среди 52% представителей поколения Z, но менее востребован у более старших поколений.

Ранее сообщалось, что тревел-контент в соцсетях мотивирует каждого пятого россиянина на поездку. Поводом для путешествия чаще всего становится отпуск и выгорание.

ИИ ChatGPT
