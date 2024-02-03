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03.02.2024 в 17:02

Amazon тестирует ИИ-консультанта по покупкам

В приложении появился чат-бот Rufus

Amazon тестирует чат-бота, который помогает в поиске нужного товара и даже дает советы. Помощник по имени Rufus обучался на каталоге товаров компании и отзывах покупателей.

Пока ИИ-консультант доступен в бета-версии некоторым пользователям из США, но в ближайшее время работать с ним смогут все жители страны. Появится ли он и в других странах, компания не уточняет.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, клиентам необходимо открыть поисковую строку, ввести запрос и нажать на иконку диалога внизу страницы. Бот дает общие рекомендации перед покупкой, подыскивает товары по заданному покупателем сценарию, а также может отвечать на вопросы клиентов о конкретных вещах.

Это не первый ИИ-инструмент на платформе. Ранее Amazon запустил функцию Fit Review Highlights, которая предлагает клиентам персонализированные рекомендации, позволяющие покупателю подобрать вещи нужного размера. Кроме того, искусственный интеллект, помогает продавцам делать описание продуктов еще более информативным для клиентов.

Ранее мы писали, что Amazon обвиняют в использовании секретных алгоритмов, которые позволило компании незаконно заработать более 1 млрд долларов.

Amazon
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