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02.02.2024 в 05:40

Amazon оштрафована за отказ удалять незаконный контент

Ранее аналогичный штраф получил сервис Twitch

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Amazon за отказ удалить запрещенную в стране информацию. Сумма штрафа составила 2 млн руб., сообщают «Известия».

Amazon признали виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Максимальный штраф по этой части статьи — 4 млн руб.

Ранее в январе Amazon получил оборотный штраф за отказ открыть представительство в России (ч. 2 ст. 13.49 КоАП). Сумма взыскания составила 200,47 млн руб. ($2,26 млн).

Кроме того, по этим же статьям был оштрафован Twitch, который является дочерней компанией Amazon. Сервис заплатит 3 млн руб. за неудаление запрещенной информации.

Лидером по штрафам в России среди IT-компаний стала Google. Общая сумма выписанных штрафов составила 30 млрд руб. В прошлом месяце приставы взыскали с неё оборотный штраф в размере 29 млрд руб.

Amazon Twitch
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