Altel и Affect рассказали о выдающихся героинях Казахстана

Мобильный оператор Казахстана Altel вместе с креативным агентством диджитал маркетинга Affect к 8 Марта представил проект «Гүл — цветы со смыслом», посвященный великим женщинам Казахстана и вдохновляющим чертам их характеров. О результатах сотрудничества команда агентства рассказала Sostav

Идея

За основу идеи авторы проекта взяли несколько фактов.

Первый из них говорит о том, что в Казахстане распространены имена, имеющие в составе корень «гүл», который в переводе с казахского означает «цветок» — главный символ женского праздника.

Второй факт основывается на том, что во флористике каждый цветок имеет свое значение. Например, маттиола является символом ума и новаторства, гербера — символом смелости, а анемон — символом творчества и вдохновения.

Третий факт: Казахстан — родина множества выдающихся женщин, и среди них также много тех, чье имя содержит цветочный корень «гүл».

Связав три факта воедино, авторы создали проект, в котором на примерах великих женщин страны, обладательниц «цветочных» имен, показали, как много разных женских добродетелей можно чествовать 8 Марта. Основываясь на флористическом подходе, для каждой героини проекта и ее главной черты-добродетели был подобран в пару определенный цветок. Всего для проекта было отобрано 8 связок.

Так, народная артистка СССР и одна из главных символов Казахстана, Бибигуль Тулегенова, стала воплощением величия и утонченности, а ее цветком — роза, которая также символизирует эти качества. Другими героинями проекта стали ведущий эксперт Казахстана в области образования, Гулнара Салмен, основательница одноименного бренда одежды, представленного на мировых подиумах, Айгуль Касымова, PhD и ассистент-профессор кафедры химической инженерии и технологии материалов Назарбаев Университета, Альмагуль Ментбаева, и художница Гульнур Мукажанова.

Механика

Для проекта Altel вместе с партнерами собрал несколько видов букетов, в основе каждого из которых — цветок, символизирующий то или иное качество характера. Приложением к каждому букету стала открытка с QR-кодом, который направляет пользователей на специальный лендинг с дополнительной информацией о значении букета, вдохновляющими историями героинь проекта и бонусом от Altel.

C помощью языка цветов авторы рассказали о женщинах, изменивших культуру, медицину, искусство и моду Казахстана, и призвали сограждан ценить разные достоинства своих любимых девушек и женщин.