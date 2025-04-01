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18+
01.04.2025 в 18:50

Altel и Affect рассказали о выдающихся героинях Казахстана

Проект был приурочен к Международному женскому дню

Мобильный оператор Казахстана Altel вместе с креативным агентством диджитал маркетинга Affect к 8 Марта представил проект «Гүл — цветы со смыслом», посвященный великим женщинам Казахстана и вдохновляющим чертам их характеров. О результатах сотрудничества команда агентства рассказала Sostav

Идея

За основу идеи авторы проекта взяли несколько фактов.

  • Первый из них говорит о том, что в Казахстане распространены имена, имеющие в составе корень «гүл», который в переводе с казахского означает «цветок» — главный символ женского праздника.
  • Второй факт основывается на том, что во флористике каждый цветок имеет свое значение. Например, маттиола является символом ума и новаторства, гербера — символом смелости, а анемон — символом творчества и вдохновения.
  • Третий факт: Казахстан — родина множества выдающихся женщин, и среди них также много тех, чье имя содержит цветочный корень «гүл».

Связав три факта воедино, авторы создали проект, в котором на примерах великих женщин страны, обладательниц «цветочных» имен, показали, как много разных женских добродетелей можно чествовать 8 Марта. Основываясь на флористическом подходе, для каждой героини проекта и ее главной черты-добродетели был подобран в пару определенный цветок. Всего для проекта было отобрано 8 связок.

Altel и Affect рассказали о выдающихся героинях Казахстана Altel и Affect рассказали о выдающихся героинях Казахстана Altel и Affect рассказали о выдающихся героинях Казахстана Altel и Affect рассказали о выдающихся героинях Казахстана Altel и Affect рассказали о выдающихся героинях Казахстана Altel и Affect рассказали о выдающихся героинях Казахстана Altel и Affect рассказали о выдающихся героинях Казахстана Altel и Affect рассказали о выдающихся героинях Казахстана

Так, народная артистка СССР и одна из главных символов Казахстана, Бибигуль Тулегенова, стала воплощением величия и утонченности, а ее цветком — роза, которая также символизирует эти качества. Другими героинями проекта стали ведущий эксперт Казахстана в области образования, Гулнара Салмен, основательница одноименного бренда одежды, представленного на мировых подиумах, Айгуль Касымова, PhD и ассистент-профессор кафедры химической инженерии и технологии материалов Назарбаев Университета, Альмагуль Ментбаева, и художница Гульнур Мукажанова.

Механика

Для проекта Altel вместе с партнерами собрал несколько видов букетов, в основе каждого из которых — цветок, символизирующий то или иное качество характера. Приложением к каждому букету стала открытка с QR-кодом, который направляет пользователей на специальный лендинг с дополнительной информацией о значении букета, вдохновляющими историями героинь проекта и бонусом от Altel.

C помощью языка цветов авторы рассказали о женщинах, изменивших культуру, медицину, искусство и моду Казахстана, и призвали сограждан ценить разные достоинства своих любимых девушек и женщин.

Антон Сербин, директор по маркетингу Altel/Tele2:

Мы хотели не просто поздравить женщин с 8 Марта, но и напомнить о том, какую важную роль они играют в истории и культуре Казахстана. Цветы — это не просто знак внимания, но и глубокий символ. Этот проект — возможность выразить благодарность и признание великим женщинам нашей страны.

Affect Altel
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