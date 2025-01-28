«ALT ремонт» выплатит ТНТ 1 млн рублей за использование образов Равшана и Джамшута

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге запретил использовать образы строителей Равшана и Джамшута из сериала «Наша Russia» на сайте по оказанию строительно-ремонтных услуг «ALT ремонт» (принадлежит ALT Group). Кроме того, компания должна выплатить ТНТ 1 млн руб. компенсации, пишут «Ведомости».

Ранее соответствующее решение по иску АО «ТНТ-телесеть» к ALT Group вынес Арбитражный суд Карелии. Телевещателю, как установил суд, принадлежат исключительные права на сериал «Наша Russia», в том числе права на использование элементов этого проекта «при производстве, рекламе и сбыте любых произведений, товаров и услуг».

Запрет на размещение образов Равшана и Джамшута обусловлен тем, что телеканал ТНТ не заключал с ALT Group договоры, которые позволили бы ей их использовать. Изначально ТНТ запрашивал 2 млн руб. компенсации, однако суд снизил сумму из-за отсутствия «высокой посещаемости интернет-сайта».

Сейчас образы персонажей сериала с сайта удалены. В ALT Group сообщили изданию, что подали жалобу в кассацию, так как не согласны с взыскиваемой суммой и считают справедливым снизить ее размер. «Мы планировали запустить направление строительных услуг, но дальше создания сайта так и не пошли, рекламу на сайт не привлекали. Как итог мы не оказали ни одной коммерческой услуги по строительству», — отметили в компании.

Юристы называют решение суда объективным, так как нарушением исключительных прав является любое использование произведения и его частей. Вопрос вызывает лишь соразмерность компенсации в 1 млн руб. выручке, которую «сгенерировали» конкретно образы Равшана и Джамшута на сайте ответчика.

В России принят законопроект, смягчающий уголовную ответственность за нарушение авторских и смежных прав и за причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Документ устанавливает, что за нарушение авторских и смежных прав крупным будет считаться ущерб, превышающий 500 тыс. руб., особо крупным — больше 2 млн руб.