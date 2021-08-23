«Алиса, поиграем с Kinder»: Kinder и «Яндекс» запустили развивающие интерактивные квесты

«Kinder Сюрприз» выходит на новый уровень коммуникации с родителями и детьми. Теперь можно не только «оживить» игрушки в приложении Applaydu, но и отправиться вместе с ними в увлекательное путешествие с помощью голосового помощника Алисы от «Яндекса». Команда поделилась с Sostav подробностями проекта.

Бренд на протяжении многих лет помогает родителям дарить детям новые эмоции и впечатления. Именно поэтому в уникальной кампании Kinder® с коллекцией Natoons дети смогут побывать в Африке, Северной Америке, космосе, океане, джунглях. Чтобы отправиться в путешествие, нужны «Яндекс.Станция» и голосовой помощник Алиса.

Маленькие слушатели и их родители окажутся в мирах, где они встретят героев и животных из мира «Kinder Сюрприз» и узнают о среде их обитания, об их повадках и особенностях. А чтобы путешествие было еще интереснее, детям предложат разгадать загадки, спеть песни, станцевать, повторить ритмический рисунок или сделать зарядку.

Путешествия, в которые отправятся ребенок и родители, вдохновлены приложением Applaydu. Героев — игрушки из коллекций «Kinder Сюрприз» — ребенок сможет увидеть при игре со смартфона.

Чтобы начать приключение с Алисой, достаточно сказать ей: «Алиса, поиграем с Kinder». Помощник запустит увлекательный интерактивный квест, который позволит лучше узнать персонажей, их возможности и миры. Во время квеста Алиса предложит ребенку отвечать на вопросы, которые могут влиять на развитие сюжета.

Анастасия Фокина, бренд-менеджер «Kinder Сюрприз» и Kinder Joy: В прошлом году бренд Kinder запустил приложение Applaydu, где герои «Kinder Сюрприз» оживают, а дети и родители могут играть с ними в дополненной реальности. В этом году мы решили сделать еще один шаг для того, чтобы расширить возможности интерактивных игр при помощи голосового помощника Алисы. Мы верим, что этот опыт позволит создать еще больше моментов радости для детей и их родителей.

Галина Томашевская, руководитель маркетинга «Алисы»: Дети любят Алису, и им нравится с ней общаться. Алиса читает сказки, помогает тренировать произношение сложных звуков и предлагает десятки развлекательных навыков. Новое интерактивное приключение с игрушками Kinder позволяет развивать фантазию и воображение. Вместе с тем дети учатся самостоятельно принимать решения, проходя такой аудиоквест. Мы верим, что этот опыт понравится нашим самым юным пользователям и их родителям.

Сценарии квеста предусматривают разные уровни сложности — для детей 3−6 лет и тех, кто постарше. В результате получаются разные истории, поэтому интересно будет пройти оба варианта.

Каждая такая история была создана с огромной любовью при помощи профессиональных сценаристов, звукорежиссеров и даже сказкотерапевта!

Команда проекта верит, что игра — это основа развития ребенка, а интерактивный навык Kinder — один из ключей к нему.

Состав творческой группы:

Бренд-команда Kinder:

Альберто Доннини — директор категории Kinder

Маттео Соффрити — старший бренд-менеджер

Анастасия Фокина — бренд-менеджер

Медиакоманда Ferrero:

Екатерина Финк — медиадиректор

Ирина Старикова — старший медиаменеджер

Юлия Иванова — старший медиаменеджер

Ирина Елизарова — медиаменеджер

Команда «Яндекс»:

Антон Петрушкин — команда Алисы

Анастасия Соболева — менеджер специальных проектов

Татьяна Долгова — клиентский менеджер Ferrero

Команда креативного агентства Atomic:

Виталий Харитонов — СЕО

Никита Любимов — руководитель отдела по работе с клиентами

Юлия Власова — креативный продюсер

Маргарита Воробьева — менеджер по работе с клиентами

Рекламное агентство Vizeum:

Анна Кретова — Клиентский партнер

Надежда Царева — Аккаунт директор

Олег Козик — Руководитель группы планирования и размещения рекламы в диджитал

Филипп Романычев — Ассистент по планированию и размещению рекламы в диджитал