28.08.2025 в 14:30

Фигуристка Алина Загитова стала амбассадором застройщика «Самолет»

Олимпийская чемпионка будет участвовать в совместных онлайн- и офлайн-проектах

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала амбассадором девелопера «Самолет». Спортсменка заключила с компанией соглашение о реализации совместных проектов, часть которых будет направлена на работу с молодой аудиторией.

В «Самолете» подчеркивают, что выбрали Алину лицом компании не случайно. Там отмечают, что именно молодое поколение все активнее проявляет себя на рынке недвижимости, рассматривая жилье не как инвестицию, а как осознанный выбор среды для жизни.

«Алина Загитова для нас — идеальный амбассадор. Она представитель этого поколения и разделяет его ценности. Как профессиональная спортсменка она подходит к выбору недвижимости с тем же вниманием к деталям, с каким готовилась к соревнованиям», — пояснил коммерческий директор «Самолета» Кирилл Храпов.

Сама фигуристка отмечает, что при выборе квартиры для нее важно комфортное пространство, развитая инфраструктура и доверие к застройщику. «Олимпийский опыт научил меня быть требовательной к себе и пространству вокруг. Квартира должна быть пространством, которое работает на мои цели, будь то отдых, работа или творчество. Именно поэтому я выбрала строить жизнь с заботой о будущем вместе с "Самолетом"», — сказала Загитова.

В рамках сотрудничества она будет участвовать в онлайн- и офлайн-активностях девелопера, включая мастер-классы. Подробности совместных инициатив компания планирует раскрыть в ближайшее время.

