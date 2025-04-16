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16.04.2025 в 11:10

Как «Альфа-Капитал» набрал более семи тысяч подписчиков в Telegram за 2 недели

Бренд привлек новых пользователей с помощью Telegram Mini Apps и платформы TADS

«Альфа-Капитал» успешно провели рекламную кампанию в Telegram. Всего за 10 дней их канал привлек более 7 750 новых подписчиков. Кампания была реализована диджитал-агентством полного цикла Fistashki с помощью платформы TADS, которая позволяет размещать текстовые виджеты в мини-приложениях Telegram. Мини-приложения охватывают аудиторию свыше 500 млн пользователей по всему миру, что делает их мощным инструментом для привлечения аудитории.

Telegram Mini Apps: новая площадка для рекламы

Telegram Mini Apps — это мини-приложения внутри мессенджера, работающие как полноценные веб-сайты. Они позволяют пользователям покупать, бронировать, играть и взаимодействовать с брендами, не покидая Telegram. Это делает платформу еще удобнее, ведь люди проводят все больше времени в мессенджерах. Аудитория Mini Apps уже превышает 500 млн пользователей по всему миру и продолжает расти. Для брендов это возможность встроиться в привычный пользовательский опыт и получить конкурентное преимущество.

О платформе TADS и ее возможностях

Платформа охватывает аудиторию в 120 млн пользователей мини-приложений Telegram. На платформе TADS используется модель закупки CPC, при которой стоимость клика начинается от $0,007. Рекомендуемый бюджет кампании — от $4 000. Таргетинг можно настроить по следующим параметрам:

  • язык;
  • регион;
  • платформа (iOS/Android/Web);
  • наличие подписки Telegram Premium.

Платформа подходит для следующих целей продвижения:

  • Привлечение трафика: на сайт, в чат-бот, мобильное приложение, мини-приложение в tg.
  • Привлечение новой аудитории в TG-каналы.

Как была организована работа

Команда проекта из Fistashki использовала семь текстовых креативов, которые тестировались на различных сегментах аудитории. В первую неделю конверсия из клика в подписку составила 8,36% — значительно выше средних показателей на других рекламных платформах (0,5−2%).

В процессе работы команда тестировала разные гипотезы и пришла к выводу, что самыми конверсионными настройками стали: отключение ограничения на показы для пользователей без премиум-подписки и использование мотивированного трафика.

После оптимизации кампании и перераспределения бюджета показатель CTR вырос до 10,84%. Как результат: +7750 подписчиков на канал «Альфа-Капитал» за 10 дней.

Почему этот подход эффективен?

Результаты кампании подтверждают, что реклама в TG Mini Apps — мощный инструмент для быстрого и массового привлечения аудитории. Площадка особенно эффективна для задач, связанных с подписками, привлечением трафика на сайт, работой с чат-ботами и продвижением приложений.

Fistashki выступают паблишерами на TADS, имеют прямой доступ к инвентарю и серьезную экспертизу в работе с платформой. Более того, TADS разрабатывает новые возможности глубокого таргетирования, которые позволят формировать более сфокусированные сегменты аудитории на основе интересов и других данных. Подробнее об этих возможностях мы расскажем в ближайшее время.

Кому подойдет этот подход

Подобная стратегия отлично подходит брендам, стремящимся быстро расширить свою аудиторию. Она особенно эффективна для:

  • Продвижения мобильных приложений.
  • Расширения базы подписчиков Telegram-каналов.
  • Привлечения трафика в интернет-магазины и образовательные платформы.
  • Тестирования новых рекламных гипотез.

Награда за успех

В рамках премии Investment Leaders Award телеграм-канал «Альфа-Капитал» получил награду в номинации «Телеграм-канал года». Эта кампания стала ярким примером того, как эффективная работа с современными рекламными платформами помогает достигать маркетинговых целей в кратчайшие сроки.

Валерия Журихина, руководитель направления развития соцсетей «Альфа-Капитал»:

Вместе с агентством Fistashki протестировали работу с TG Mini App. Инструмент показал отличные результаты: настраивается быстро, работает стабильно и помогает не только привлекать новых подписчиков, но и удерживать аудиторию даже при ограниченном бюджете. Мы довольны результатом.

Виктория Котова, Head of Media Department агентства Fistashki:

Работа с TADS — это уникальная возможность для брендов быстро и эффективно привлечь аудиторию в Telegram. Наша команда имеет прямой доступ к инвентарю платформы, что позволяет нам тестировать гипотезы, оперативно оптимизировать рекламу и добиваться выдающихся показателей. Кампания для «Альфа-Капитал» — пример того, как грамотный подход к рекламе в Mini Apps приносит ощутимый рост.

Альфа-Капитал Fistashki
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