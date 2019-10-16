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16.10.2019 в 09:45

Альфа-банк научится понимать потребности клиента с порога без слов

Вся информация будет поступать на компьютер или планшет сотрудника учреждения

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Альфа-банк вводит в своих отделениях систему распознавания лиц, которая позволит угадывать потребности клиента, когда он только заходит в дверь, сообщает РБК. «Phygital-формат» (physical+digital) банк планирует внедрить в 100% своих отделений — это 420 точек.

Система с помощью биометрии будет «узнавать» клиента и отправлять его данные на планшет или компьютер сотрудника, параллельно показывая услуги, которые могут ему подойти.

Владимир Верхошинский, главный управляющий директор банка:

Сейчас в банке ведется работа над прототипом отделения будущего — phygital-офиса. Это будет совершенно новый кейс для отечественного рынка. Например, когда клиент заходит в офис банка, система при помощи ряда технологий (геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии) сразу узнает, кто именно пришел и за какой услугой.

Банк будет тестировать новую концепцию работы с клиентом до середины 2020 года, а самые успешные идеи будут развернуты на всю сеть. До конца 2021 года будет переформатировано около 20% отделений, а к 2022−2024 году планируется обновить все 100%. На это банк потратить примерно 1,5 млрд рублей, как подсчитал Верхошинский.

Самая дорогая часть обновления — это приобретение технологий типа фронт-CMR, которая как раз и будет отвечать за «узнавание» клиента и его потребностей.

Ранее стало известно, что бизнес-направление «Альфа-Банка» по управлению крупным частным капиталом переходит к новому стратегическому позиционированию. Подразделение, работающее с высокосостоятельными клиентами и их семьями, переименовано обратно из Alfa Private Banking в «А-Клуб». Кроме того, подразделение проведёт ребрендинг, который будет включать в себя смену фирменного стиля.

Альфа-Банк Технологии
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