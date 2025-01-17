«Альфа-банк» и «Яндекс» стали самыми желанными компаниями для начала карьеры

«Альфа-банк» назван лучшей компанией в России для старта карьеры в бизнесе, в IТ по этому критерию лидирует «Яндекс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Best Company Award 2025 от компании Changellenge.

В исследовании приняли участие более 8 тыс. студентов из 40 ведущих вузов России.

Так, в пятерку лучших компаний для начала карьеры по направлению «Бизнес» также вошли Сбер, «Яндекс», «Т-Банк» и ВТБ. Среди лучших компаний для старта карьеры в IT-направлении кроме «Яндекса» также названы «Альфа-банк», «Т-Банк», «Сбер» и VK. В топ-5 для начала карьерного пути по направлению «Технические специальности» вошли «Газпром», «Альфа-банк», «Яндекс», «Т-Банк» и «Сбер».

В исследовании отмечается, что впервые за четыре года сфера менеджмента обогнала IT и стала самой привлекательной. В этой нише профессия проектного менеджера популярнее продуктового менеджера. В маркетинге молодежь больше всего хочет работать на роли менеджера по маркетингу, маркетолог-аналитика и PR-менеджера.

Среди карьерных активностей лидером у студентов стали кейс-чемпионаты и хакатоны. А онлайн-курсы теряют свою популярность: если в 2023 году 58% студентов выбирали онлайн-курсы, то в 2024 году эта цифра сократилась до 32%.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, рейтинг наиболее привлекательных работодателей для россиян возглавляет «Газпром». Компания становится лидером четвертый год подряд. В этом году о желании работать в ней заявило 26% россиян.