Рейтинг самых привлекательных работодателей возглавил «Газпром»

Рейтинг наиболее привлекательных работодателей для россиян возглавляет «Газпром». Компания становится лидером четвертый год подряд. В этом году о желании работать в ней заявило 26% россиян, следует из данных опроса ВЦИОМ.

За «Газпромом» следует «Росатом» (14%), привлекательность которого с начала наблюдений выросла вдвое. С небольшим отрывом за ним следуют РЖД (13%), «Роснефть» (12%) и «Яндекс» (11%). Последний, напротив, теряет привлекательность для россиян трудоспособного возраста. Интересно отметить, что для москвичей и петербуржцев, а также для молодых людей 18−24 лет «Яндекс» является самым желанным работодателем (по 25%).

По 10% набирают «Сбербанк» и «Роскосмос», по 7% — «Т-Банк», «Лукойл» и «Аэрофлот». В Wildberries или Ozon хотят работать 6% респондентов. По 4% набирают «Альфа-Групп» и «Транснефть», замыкают рейтинг VK (3%), ВТБ (2%) и «Сибур» (2%).

В критериях выбора работы на первый план в этом году вышло полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств перед работниками. Ранее респондентам была важнее всего хорошая зарплата. В топ критериев также попадет соблюдение норм безопасности труда, стабильность, комфортные условия на рабочем месте и благоприятный психологический климат в коллективе. Удаленный формат занятости, утрачивает актуальность с каждым годом.

По данным IFORS Research, большинство россиян хотели бы работать в организациях из нефтегазовой отрасли. Среди них лидирует «Газпром» (в нём хотели бы работать 75% респондентов, желающих трудиться в этом секторе). В топ-3 также вошли «Лукойл» (12%) и «Роснефть» (8%).