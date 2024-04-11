ФАС оштрафовала «Альфа-банк» на 1 млн рублей за слова «самый» и «лучший» в рекламе

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России рассмотрело два дела против «Альфа-банка» и вынесло постановление о назначении штрафа по 500 тыс. руб. по каждому из них. Общая сумма взыскания составила 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Как отметили в Московском УФАС, в службу поступили обращения россиян, которые пожаловались на динамический баннер кредитной организации на сайте и в видеоролике на YouTube-канале.

«На сайте РБК размещался динамический баннер с рекламой «Альфа-банка» с утверждениями «самая высокая ставка в России» и «"Альфа-банк" — лучший мобильный банк». В рекламе отсутствовали поясняющие сноски с обоснованием о самой высокой ставке в России, а также о том, почему мобильный банк «Альфа-банка» является лучшим», — пояснили в ведомстве.

В видеоролике также использовалось аналогичное утверждение, но при этом отсутствовали поясняющие сноски.

Потребители не могли проверить, по каким критериям и на каких основаниях банк заявляет о превосходстве перед другими финансовыми организациями, установили в антимонопольном органе.

9 апреля ФАС завела дело в отношении «Альфа-банка» за мелкий шрифт в рекламе программы лояльности. Ему грозит штраф.