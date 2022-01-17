Иван Ургант скупил гвозди, чтобы выиграть квартиру в Москве. Всё это – в рекламе «Альфа-Банка»

«Альфа-Банк» подарит своим клиентам квартиру в Москве за покупки по картам — как отметили Sostav представители компании, победителя акции ждёт жильё рядом с метро «ВДНХ» в уже готовом доме со всей необходимой инфраструктурой в пешей доступности. Каждая покупка — шанс выиграть недвижимость.

В поддержку активации банк снял рекламный ролик со своим амбассадором Иваном Ургантом — в видео шоумен пробует выиграть квартиру за счёт большего числа покупок, поэтому он буквально скупает гвозди отдельными чеками. Затем переходит к шурупам.

Принять участие в акции смогут все клиенты «Альфа-Банка» — она продлится до 6 февраля включительно. Победителя объявят 15 февраля в прямом эфире на YouTube-канале и в мобильном приложении банка.

Ранее «Альфа-Банк» создал инвестиционный фонд для блогеров «Эльфы-единороги» — его придумали эксперты бренда совместно с продюсером российских инфлюенсеров и основателем агентства WildJam Ярославом Андреевым. Коллаборация была разработана для того, чтобы помочь селебрити безопасно и эффективно инвестировать свои доходы.