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09.11.2023 в 08:00

«Аквариус» просит государство софинансировать выпуск умных телевизоров, часов и колонок

Компания намерена вложить 40 млрд руб. в расширение производства и маркетинг

Российский производитель электроники «Аквариус» намерен вложить 40 млрд руб. в расширение производства. В частности, планируется наладить выпуск умных телевизоров, часов и колонок. Для этого компания просит государство частично софинансировать проекты, сообщает «Коммерсант».

«Аквариус» направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко документ, из которого следует, что компании нужно 4,5 млрд руб. для увеличения мощностей в Твери и Шуе, ещё по 3 млрд руб. — на вхождение в капитал азиатского IT-разработчика для доступа к технологиям и российского дистрибутора. Эти средства компания просит предоставить государство. Остальные 29,5 млрд руб. будут вложены в разработку, производство и маркетинг.

Компания также просит ограничить параллельный импорт иностранной электроники и предоставить ей субсидии, в том числе обеспечить льготные займы для расширения производства, субсидирование оборотных средств для продавцов на закупку российских устройств, а также льготные кредиты на покупку гаджетов для физлиц.

«Аквариус» планирует до конца года представить несколько мобильных устройств на базе операционной системы (ОС) «Аврора». Компания рассчитывает занять 7% на рынке смартфонов, а также 20% рынка ноутбуков.

Другие участники рынка считают, что адресные субсидии одной организации навредят конкуренции, но поддерживают ограничения параллельного импорта. Ранее глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что власти рассматривают возможность запрета параллельного импорта устройств LG и Samsung.

Аквариус
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