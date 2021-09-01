Акции Zoom обвалились после публикации финансовой отчетности

Акции видеосервиса Zoom на бирже Nasdaq упали почти на 16% до $292,02 за штуку. Это произошло после публикации отчетности компании, сообщают «Ведомости».

Выручка компании выросла на 54% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года и достигла $1,022 млрд. Для сравнения, в прошлом квартале выручка видеосервиса показала рост в 191%. По словам ведущего эксперта по международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Оксаны Холоденко, прогноз Zoom разочаровал инвесторов.

Чистая прибыль Zoom за II квартал выросла в 1,7 раза. Она составила $317 млн против $186 млн за тот же период прошлого года. Количество клиентов со стоимостью подписки более $1 млн выросло на 77%, число платных подписок стоимостью $100 тыс. на 241%.



В июле Zoom заключил соглашение о покупке разработчика облачного программного обеспечения Five9 за $14,7 млн. В компании ожидают, что приобретение поможет расширить присутствие Zoom среди корпоративных клиентов и позволит ей ускорить рост. Оно также позволит компании развивать собственную систему облачной телефонии Zoom Phone.

По мнению экспертов Bloomberg, с тех пор, как пандемия начала идти на спад, компании стали отказываться от практики удаленной работы сотрудников. Темпы роста Zoom ожидаемо замедляются. Кроме того, сервис начал испытывать огромную конкуренцию со стороны крупных компаний, в частности, Microsoft Corp. и Google Alphabet Inc.

Напомним, в России в начале апреля Zoom ограничил продажу своего сервиса российским чиновникам и госкомпаниям через посредников, а затем предложил покупать лицензии напрямую на своем сайте. Свои сервисы видеозвонков запустили «Яндекс», «ВКонтакте», Facebook и «Сбер».