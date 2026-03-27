Будущее корпоративных коммуникаций
27.03.2026 в 10:00

Рекламные акции с ограничением по времени стали главным драйвером покупок у 27% россиян

Скидки, бонусы и бесплатная доставка уступают по влиянию предложениям с дедлайнами

Ограниченные по времени рекламные предложения стали одним из главных факторов, влияющим на решение о покупке у россиян. Согласно результатам исследования Buzzoola (входит в МТС AdTech), дедлайн акции мотивирует на приобретение 27% опрошенных. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Среди стимулов к покупке респонденты также назвали расширенную гарантию (15%), бонусные баллы и кэшбек (14%). Подарки, прямые скидки и бесплатная доставка могут подтолкнуть к приобретению 13%, 12% и 12% участников опроса соответственно.

Авторы исследования отмечают различия в потребительском поведении мужчин и женщин. Женщин чаще мотивирует расширенная гарантия (16%), подарок к покупке (15%) и возможность рассрочки (8%). Мужчины в большей степени ориентируются на ограниченные по времени акции (28%), а также на расширенную гарантию (15%) и бесплатную доставку (13%).

При этом ключевым фактором остается базовая потребность в товаре или услуге — ее отметили 34% респондентов. Еще 24% признались, что на их решение влияет наличие скидок и специальных предложений. Важную роль также играют интересное описание продукта или услуги (18%), контент в виде обзоров и видео (14%) и рекомендации (10%).

Женщины чаще принимают решение под влиянием потребности (40%) и рекомендаций (11%), тогда как мужчины ориентируются на скидки (25%), описание товара (20%) и обзоры (16%).

Среди факторов, способных остановить процесс покупки, лидируют навязчивые всплывающие окна, которые раздражают 42% россиян. Недоверие к продавцу становится барьером для 19% опрошенных, несоответствие цены в рекламе — для 9%. Недостаток информации о товаре и отсутствие удобного способа оплаты останавливают по 7% респондентов.

Виталий Желяпов, генеральный директор Buzzoola:

Эффективность рекламы все больше зависит от ее уместности и честности. После того как создана потребность в товаре или услуге, продавцу важно завоевать доверие потенциальных клиентов, правдиво рассказав о своем предложении. Кроме того, надо учитывать разницу реакции мужчин и женщин на тип рекламного предложения.

В исследовании Buzzoola приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из разных регионов страны. Опрос был проведен в марте 2026 года.

