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13.06.2023 в 07:20

Акции медиахолдинга Берлускони рекордно подорожали после его смерти

Стоимость бумаг выросла на 11%

Акции медиахолдинга Сильвио Берлускони рекордно подорожали — после его смерти инвесторы начали активно покупать акции медиакомпании MediaForEurope, сообщает Reuters.

Обычно смерть основного владельца компании приводит к снижению акций. Это связано с неопределенностью, в которой оказался бизнес. Однако акции семейной телерадиовещательной компании Берлускони MediaForEurope прибавили до 11%.

Такое решение инвесторов вызвано надеждой на «встряску», а именно на то, что наследники Берлускони приложат все усилия для дальнейшего процветания медиакомпании или выгодно продадут бизнес более крупному конкуренту. «Рост стоимости акций отражает возможности, которые могут открыться перед компанией после ухода её основателя», — отмечают аналитики агентства.

MediaForEurope на 48% принадлежит семье Берлускони. Компания снимает и распространяет фильмы и мультимедиа, занимается рекламой и управляет коммерческими телеканалами в Италии и Испании. Кроме того, в медиахолдинг входит издательский дом Mondadori. По подсчётам издания Corriere della Sera, Берлускони получал €170 тыс. в день от деятельности группы.

Берлускони
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