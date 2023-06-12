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12.06.2023 в 12:31

Умер бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони

Политик скончался на 87 году жизни

Экс-премьер Италии и основатель партии «Вперед, Италия» (Forza Italia) Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в миланской клинике, сообщила газета Corriere della Sera.

Политик ушел из жизни в больнице Сан-Раффаэле, куда вернулся 9 июня после перерыва. До этого он провел в стационаре 45 дней из-за пневмонии и онкологического заболевания.

Сильвио Берлускони — итальянский государственный и политический деятель, четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии, один из самых богатых людей Италии, страховой магнат, собственник банков и средств массовой информации, владелец контрольного пакета акций компании Fininvest, в течение 30 лет был владельцем футбольного клуба «Милан». Дебютировав в итальянской политике в возрасте 57 лет, Берлускони стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства.

Берлускони бесконечно любил свою страну и даже лично приложил руку к рекламе туризма в Италии. Политик снялся в рекламном ролике, в котором призвал итальянцев отдыхать в собственной стране, а не ездить за границу. Это первый случай в истории, когда премьер-министр принял участие в официальной рекламной кампании, направленной на стимулирование экономики страны.

Сильвио Берлускони
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