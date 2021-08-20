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20.08.2021 в 09:40

АКАР выпустила первую карту рынка немедийных диджитал-агентств

В нее вошли креативные агентства, производители контента и веб-разработчики

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) выпустила интерактивную карту рынка digital non-media агентств (немедийных диджитал-агентств). Клиенты могут использовать ее как путеводитель, чтобы узнать о специализации, кейсах, команде и других заказчиках компаний, сообщили Sostav в ассоциации.

Среди услуг, которые оказывают участники карты:

  • креатив;
  • стратегия;
  • комплексная интернет-поддержка;
  • поддержка сайтов;
  • разработка мобильных приложений;
  • производство контента;
  • поддержка групп в социальных медиа;
  • работа с инфлюенсерами;
  • работа с агентами влияния;
  • мониторинг и реагирование;
  • CRM/цифровые промо-компании;
  • WEB-производство (web production);
  • видеопроизводство (video production);
  • аналитика;
  • AR/VR, голосовые интерфейсы.

Карта включает 120 организаций и может послужить ориентиром в индустрии при выборе партнеров. Проект призван дать полную и объективную информацию о сегменте, формировать, внедрять и регулярно улучшать единую систему цифрового немедийного рынка. Агентства распределены по типу и географии оказания услуг, наградам за участие в фестивалях 2018−2020 годов.

Владилен Ситников, вице-президент АКАР, сопредседатель диджитал-комитета АКАР, креативный директор Possible Moscow:

Независимая карта рынка позволяет составить объективное мнение о сегменте, дает представление о потенциальных партнерах для сотрудничества и помогает компаниям принять решение при выборе контрагента. Прозрачность и упорядоченность всегда идут на пользу индустрии, поддерживая конкурентную борьбу талантов и стимулируя поиск эффективных бизнес-моделей.

Дмитрий Тарновский, участник диджитал-комитета АКАР, сопредседатель «Клуба 2030» АКАР, управляющий партнер Mindshare:

При формировании карты ассоциация опирается на большой объем данных и их анализ, привлекает ведущих экспертов для верификации, а также использует уже принятые рынком и зарекомендовавшие себя источники информации. В определенной степени это максимально объективный, актуальный и широкий срез индустрии, способствующей росту современного бизнеса.

Эксперты рабочей группы комитета IAB Russia по performance-маркетингу и смежным направлениям выпустили новую карту сегмента, которая включает более 160 компаний. Экосистема отражает актуальную структуру отрасли — она поможет игрокам лучше ориентироваться на быстрорастущем рынке performance-маркетинга.

АКАР Карта рынка
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