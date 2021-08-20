АКАР выпустила первую карту рынка немедийных диджитал-агентств

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) выпустила интерактивную карту рынка digital non-media агентств (немедийных диджитал-агентств). Клиенты могут использовать ее как путеводитель, чтобы узнать о специализации, кейсах, команде и других заказчиках компаний, сообщили Sostav в ассоциации.
Среди услуг, которые оказывают участники карты:
- креатив;
- стратегия;
- комплексная интернет-поддержка;
- поддержка сайтов;
- разработка мобильных приложений;
- производство контента;
- поддержка групп в социальных медиа;
- работа с инфлюенсерами;
- работа с агентами влияния;
- мониторинг и реагирование;
- CRM/цифровые промо-компании;
- WEB-производство (web production);
- видеопроизводство (video production);
- аналитика;
- AR/VR, голосовые интерфейсы.
Карта включает 120 организаций и может послужить ориентиром в индустрии при выборе партнеров. Проект призван дать полную и объективную информацию о сегменте, формировать, внедрять и регулярно улучшать единую систему цифрового немедийного рынка. Агентства распределены по типу и географии оказания услуг, наградам за участие в фестивалях 2018−2020 годов.
Владилен Ситников, вице-президент АКАР, сопредседатель диджитал-комитета АКАР, креативный директор Possible Moscow:
Независимая карта рынка позволяет составить объективное мнение о сегменте, дает представление о потенциальных партнерах для сотрудничества и помогает компаниям принять решение при выборе контрагента. Прозрачность и упорядоченность всегда идут на пользу индустрии, поддерживая конкурентную борьбу талантов и стимулируя поиск эффективных бизнес-моделей.
Дмитрий Тарновский, участник диджитал-комитета АКАР, сопредседатель «Клуба 2030» АКАР, управляющий партнер Mindshare:
При формировании карты ассоциация опирается на большой объем данных и их анализ, привлекает ведущих экспертов для верификации, а также использует уже принятые рынком и зарекомендовавшие себя источники информации. В определенной степени это максимально объективный, актуальный и широкий срез индустрии, способствующей росту современного бизнеса.
Эксперты рабочей группы комитета IAB Russia по performance-маркетингу и смежным направлениям выпустили новую карту сегмента, которая включает более 160 компаний. Экосистема отражает актуальную структуру отрасли — она поможет игрокам лучше ориентироваться на быстрорастущем рынке performance-маркетинга.