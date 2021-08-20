АКАР выпустила первую карту рынка немедийных диджитал-агентств

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) выпустила интерактивную карту рынка digital non-media агентств (немедийных диджитал-агентств). Клиенты могут использовать ее как путеводитель, чтобы узнать о специализации, кейсах, команде и других заказчиках компаний, сообщили Sostav в ассоциации.

Среди услуг, которые оказывают участники карты:

креатив;

стратегия;

комплексная интернет-поддержка;

поддержка сайтов;

разработка мобильных приложений;

производство контента;

поддержка групп в социальных медиа;

работа с инфлюенсерами;

работа с агентами влияния;

мониторинг и реагирование;

CRM/цифровые промо-компании;

WEB-производство (web production);

видеопроизводство (video production);

аналитика;

AR/VR, голосовые интерфейсы.

Карта включает 120 организаций и может послужить ориентиром в индустрии при выборе партнеров. Проект призван дать полную и объективную информацию о сегменте, формировать, внедрять и регулярно улучшать единую систему цифрового немедийного рынка. Агентства распределены по типу и географии оказания услуг, наградам за участие в фестивалях 2018−2020 годов.

Владилен Ситников, вице-президент АКАР, сопредседатель диджитал-комитета АКАР, креативный директор Possible Moscow: Независимая карта рынка позволяет составить объективное мнение о сегменте, дает представление о потенциальных партнерах для сотрудничества и помогает компаниям принять решение при выборе контрагента. Прозрачность и упорядоченность всегда идут на пользу индустрии, поддерживая конкурентную борьбу талантов и стимулируя поиск эффективных бизнес-моделей.

Дмитрий Тарновский, участник диджитал-комитета АКАР, сопредседатель «Клуба 2030» АКАР, управляющий партнер Mindshare: При формировании карты ассоциация опирается на большой объем данных и их анализ, привлекает ведущих экспертов для верификации, а также использует уже принятые рынком и зарекомендовавшие себя источники информации. В определенной степени это максимально объективный, актуальный и широкий срез индустрии, способствующей росту современного бизнеса.

Эксперты рабочей группы комитета IAB Russia по performance-маркетингу и смежным направлениям выпустили новую карту сегмента, которая включает более 160 компаний. Экосистема отражает актуальную структуру отрасли — она поможет игрокам лучше ориентироваться на быстрорастущем рынке performance-маркетинга.