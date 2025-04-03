АКАР инициировала проведение большого рекламного индустриального форума

Большой рекламный индустриальный форум (БРИФ) — это межассоциативная открытая дискуссионная площадка для формирования единого видения будущего рекламной отрасли, объединяющая профессионалов, готовых менять облик индустрии.

Форум пройдет с 10 по 11 июня в Москве на площадке отеля «Москоу Кантри Клаб». К участию в мероприятии и формированию его программы приглашаются активные игроки медиакоммуникационного рынка, а также президенты, вице-президенты и руководители структурных подразделений индустриальных ассоциаций.

Общая повестка БРИФ выйдет за рамки традиционного списка тем, характерных для других отраслевых конференций. Деловая программа объединит разные форматы: открытые стратегические заседания, паблик-токи и круглые столы, а также закрытые экспертные встречи и форсайт-сессии по актуальным вопросам развития индустрии.

Проведение мероприятия поможет в решении как профильных вопросов, так и придаст позитивный импульс в преодолении глобальных вызовов. Идеи и основные выводы будут полезны представителям отраслевых государственных структур, топ-менеджерам агентств, медиахолдингов, компаний-рекламодателей и руководителям профессиональных объединений.

Основные направления обсуждений охватят широкий спектр тем: от маркетинговых сервисов и медийной рекламы до исследований и аналитики рынка, а также вопросов, связанных с взаимоотношениями со странами БРИКС и СНГ, развитием интернета и технологий, инфлюенс-маркетингом и актуальными потребностями отраслевого саморегулирования.

Среди прочих индустриально значимых треков мероприятия:

Старт формирования единого видения развития индустрии до 2030 года.

Развитие взаимодействия между ассоциациями и запуск новых совместных индустриальных проектов.

Актуализация регламентов подсчета объемов отдельных сегментов рекламного рынка.

Обсуждение политики и стандартов проведения тендеров.

Разработка системы подготовки кадров в рекламной индустрии.

Формирование единой стратегии фестивального и конкурсного развития.

Обсуждение региональной повестки и возможных точек роста.

БРИФ направлен на то, чтобы выработать новые подходы к пониманию роли рекламной индустрии в экономике страны. Уникальность события заключается в объединении на одной площадке сотен экспертов, которые ведут активную деятельность в профессиональных сообществах. К участию в форуме и активной разработке его повестки приглашены руководители комитетов и комиссий различных ассоциаций. Делегаты смогут принять участие в открытых дискуссиях о перспективах развития отдельных направлений отрасли и получить эксклюзивный доступ к информации, определяющей новые ориентиры в медиакоммуникациях.

Организатором события является Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК), при поддержке объединенной исполнительной дирекции Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ), Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП).

Следите за актуальными подробностями на официальном сайте.

Медиапартнеры

Ключевой медиаресурс форума: ADPASS

Генеральный индустриальный партнер: Sostav

Официальный telegram-канал форума: Рекламная индустрия России

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co

Стратегический информационный партнер: медиагруппа «Комсомольская правда»