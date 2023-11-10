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10.11.2023 в 12:27

14 ноября на саммите в Москве обсудят законодательное регулирование в рекламе

Мероприятие проведёт АКАР при поддержке ФАС России

14 ноября Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при поддержке Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведёт однодневный саммит по взаимодействию индустрии с органами государственной власти.

Участники мероприятия сосредоточатся на правовых аспектах взаимодействия на рынке медиакоммуникаций и значимых подходах сотрудничества государства и рекламного бизнес-сообщества. Мероприятие откроет деловую программу юбилейной недели рекламы в Москве.

Саммит пройдёт в формате двух дискуссий, которые затронут все ключевые вопросы из практики регулирования в рекламном секторе.

Модераторы саммита:

  • Решетова Елена Юрьевна, первый вице-президент АКАР, председатель комиссии АКАР по социальным коммуникациям и социальной ответственности бизнеса;
  • Омельницкий Борис Анатольевич, президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

Структура мероприятия

Пленарная дискуссия «Изменения в ФЗ о рекламе»

  • 10:00 — 12:30

Участники первой пленарной дискуссии обсудят поправки в закон «О рекламе», понятие рекламы и информации, особенности регулирования социальной рекламы и рекламы ряда товарных категорий, а также саморегулирование в сфере рекламы.

Пленарная дискуссия «Регулирование в цифровой и креативной экономиках»

  • 13:00 — 15:00

Вторая пленарная дискуссия будет посвящена вопросам регулирования в креативных индустриях и цифровой экономике. Какие законодательные тенденции складываются вокруг коммуникаций? На что следует обратить внимание сообществу? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать из многостороннего диалога экспертов.

К участию приглашены представители:

  • Администрации президента РФ;
  • Аппарата правительства РФ;
  • Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;
  • Роскомнадзора;
  • Национальной комиссии по реализации Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта;
  • Центра развития креативной экономики при Агентстве стратегических инициатив (АСИ);
  • АНО «Креативная экономика»;
  • Фестиваля «Российская креативная неделя»;
  • депутаты Госдумы;
  • топ-менеджеры и ведущие юристы индустрии;
  • президенты профессиональных индустриальных ассоциаций и объединений;
  • специалисты по работе с государственными органами власти и другие.

Со стороны органов государственной власти и российских деловых объединений подтвердили участие:

  • Александр Журавский, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам;
  • Владимир Костеев, администрация президента РФ;
  • Карина Таукенова, заместитель руководителя ФАС России и председатель координационного совета по рекламе при МСАП;
  • Владимир Логунов, заместитель руководителя Роскомнадзора;
  • Татьяна Никитина, начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России;
  • Мария Смелянская, начальник управления правового обеспечения, международного и общего взаимодействия Роскомнадзора;
  • Екатерина Ларина, директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры;
  • Максим Топилин, председатель комитета Госдумы по экономической политике;
  • Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Мероприятие ориентировано на специалистов рекламного рынка, заинтересованных в актуализированном и понятном механизме рекламного законодательного регулирования. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.

ФАС Москва АКАР
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