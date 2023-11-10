14 ноября на саммите в Москве обсудят законодательное регулирование в рекламе

14 ноября Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при поддержке Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведёт однодневный саммит по взаимодействию индустрии с органами государственной власти.
Участники мероприятия сосредоточатся на правовых аспектах взаимодействия на рынке медиакоммуникаций и значимых подходах сотрудничества государства и рекламного бизнес-сообщества. Мероприятие откроет деловую программу юбилейной недели рекламы в Москве.
Саммит пройдёт в формате двух дискуссий, которые затронут все ключевые вопросы из практики регулирования в рекламном секторе.
Модераторы саммита:
- Решетова Елена Юрьевна, первый вице-президент АКАР, председатель комиссии АКАР по социальным коммуникациям и социальной ответственности бизнеса;
- Омельницкий Борис Анатольевич, президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).
Структура мероприятия
Пленарная дискуссия «Изменения в ФЗ о рекламе»
- 10:00 — 12:30
Участники первой пленарной дискуссии обсудят поправки в закон «О рекламе», понятие рекламы и информации, особенности регулирования социальной рекламы и рекламы ряда товарных категорий, а также саморегулирование в сфере рекламы.
Пленарная дискуссия «Регулирование в цифровой и креативной экономиках»
- 13:00 — 15:00
Вторая пленарная дискуссия будет посвящена вопросам регулирования в креативных индустриях и цифровой экономике. Какие законодательные тенденции складываются вокруг коммуникаций? На что следует обратить внимание сообществу? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать из многостороннего диалога экспертов.
К участию приглашены представители:
- Администрации президента РФ;
- Аппарата правительства РФ;
- Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;
- Роскомнадзора;
- Национальной комиссии по реализации Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта;
- Центра развития креативной экономики при Агентстве стратегических инициатив (АСИ);
- АНО «Креативная экономика»;
- Фестиваля «Российская креативная неделя»;
- депутаты Госдумы;
- топ-менеджеры и ведущие юристы индустрии;
- президенты профессиональных индустриальных ассоциаций и объединений;
- специалисты по работе с государственными органами власти и другие.
Со стороны органов государственной власти и российских деловых объединений подтвердили участие:
- Александр Журавский, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам;
- Владимир Костеев, администрация президента РФ;
- Карина Таукенова, заместитель руководителя ФАС России и председатель координационного совета по рекламе при МСАП;
- Владимир Логунов, заместитель руководителя Роскомнадзора;
- Татьяна Никитина, начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России;
- Мария Смелянская, начальник управления правового обеспечения, международного и общего взаимодействия Роскомнадзора;
- Екатерина Ларина, директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры;
- Максим Топилин, председатель комитета Госдумы по экономической политике;
- Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Мероприятие ориентировано на специалистов рекламного рынка, заинтересованных в актуализированном и понятном механизме рекламного законодательного регулирования. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.