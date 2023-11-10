14 ноября на саммите в Москве обсудят законодательное регулирование в рекламе

14 ноября Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при поддержке Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведёт однодневный саммит по взаимодействию индустрии с органами государственной власти.

Участники мероприятия сосредоточатся на правовых аспектах взаимодействия на рынке медиакоммуникаций и значимых подходах сотрудничества государства и рекламного бизнес-сообщества. Мероприятие откроет деловую программу юбилейной недели рекламы в Москве.

Саммит пройдёт в формате двух дискуссий, которые затронут все ключевые вопросы из практики регулирования в рекламном секторе.

Модераторы саммита:

Решетова Елена Юрьевна, первый вице-президент АКАР, председатель комиссии АКАР по социальным коммуникациям и социальной ответственности бизнеса;

Омельницкий Борис Анатольевич, президент Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР).

Структура мероприятия

Пленарная дискуссия «Изменения в ФЗ о рекламе»

10:00 — 12:30

Участники первой пленарной дискуссии обсудят поправки в закон «О рекламе», понятие рекламы и информации, особенности регулирования социальной рекламы и рекламы ряда товарных категорий, а также саморегулирование в сфере рекламы.

Пленарная дискуссия «Регулирование в цифровой и креативной экономиках»

13:00 — 15:00

Вторая пленарная дискуссия будет посвящена вопросам регулирования в креативных индустриях и цифровой экономике. Какие законодательные тенденции складываются вокруг коммуникаций? На что следует обратить внимание сообществу? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать из многостороннего диалога экспертов.

К участию приглашены представители:

Администрации президента РФ;

Аппарата правительства РФ;

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;

Роскомнадзора;

Национальной комиссии по реализации Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта;

Центра развития креативной экономики при Агентстве стратегических инициатив (АСИ);

АНО «Креативная экономика»;

Фестиваля «Российская креативная неделя»;

депутаты Госдумы;

топ-менеджеры и ведущие юристы индустрии;

президенты профессиональных индустриальных ассоциаций и объединений;

специалисты по работе с государственными органами власти и другие.

Со стороны органов государственной власти и российских деловых объединений подтвердили участие:

Александр Журавский, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам;

Владимир Костеев, администрация президента РФ;

Карина Таукенова, заместитель руководителя ФАС России и председатель координационного совета по рекламе при МСАП;

Владимир Логунов, заместитель руководителя Роскомнадзора;

Татьяна Никитина, начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России;

Мария Смелянская, начальник управления правового обеспечения, международного и общего взаимодействия Роскомнадзора;

Екатерина Ларина, директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры;

Максим Топилин, председатель комитета Госдумы по экономической политике;

Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Мероприятие ориентировано на специалистов рекламного рынка, заинтересованных в актуализированном и понятном механизме рекламного законодательного регулирования. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.