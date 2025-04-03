AI INFLUENCE запустило бизнес на российском рынке

Компания AI INFLUENCE, создающая цифровых инфлюенсеров, бренд-аватаров и виртуальные копии реальных людей, объявляет о запуске бизнеса на российском рынке. Агентство станет первым в категории full-AI и сфокусируется на создании цифровых героев для бизнесов и лидеров мнений. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

AI INFLUENCE объединяет креатив, технологии и маркетинг, чтобы создавать эмоциональных персонажей, которые взаимодействуют с аудиторией, становятся медийными лицами и помогают развивать бизнесы. В арсенале агентства — AI-решения, цифровые пайплайны и креативная команда с междисциплинарным опытом. Философия компании — техногуманизм. В центре внимания — человек, даже если он цифровой.

Агентство разрабатывает кастомные продукты категории A+ для B2B и предлагает модели монетизации для B2C.

Основатели и партнеры AI INFLUENCE: Алексей Парфун (сооснователь ReFace Technology, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России), Дмитрий Бескромный (основатель агентства bQ Group, автор Telegram-канала «Бескромный»), Артем Синявский (основатель Marvelous Group), Ольга Бескромная (ранее директор по коммуникациям, рекламе и поп-ап торгового центра «Времена года» и коммуникационный директор агентства Lunar Hare, преподаватель МГИМО, НИУ ВШЭ).