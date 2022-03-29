Агрегаторы такси обяжут передавать данные в ФСБ

Министерство транспорта предложило изменить так называемый «закон о такси» («Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»). Новая версия обяжет службы заказа легкового такси передавать данные к своим информационным системам и данным Федеральной службе безопасности (ФСБ), сообщает РБК со ссылкой на документ.

Подразумевается, что в ФСБ нужно будет передавать данные, касающиеся «получения, хранения, обработки и передачи заказов». Помимо ФСБ, сообщать сведения о перевозках, в том числе о местоположении такси и водителе, требуется в Региональную навигационно-информационную систему (РНИС, платформа по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в российских регионах).

В законопроекте также предлагается установить минимальный тариф за перевозку пассажиров и багажа, ограничить количество легковых такси в каждом регионе и иметь средства контроля за вниманием и усталостью водителя. Кроме того, предлагается ввести ответственность агрегаторов за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажира, если у водителя не было разрешения или оно было аннулировано, ввести региональные реестры перевозчиков, легковых такси и служб заказа легковых такси, а также обязать агрегаторы открывать представительства в регионах присутствия.

Подлинность документа подтвердила представитель «Ситимобила» и председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова. Один из собеседников издания сообщил, что его уже согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.

Ранее сообщалось, что «Яндекс.Такси», китайский DiDi, Gett, «Ситимобил» и эстонский Bolt заподозрили в ценовом сговоре. Если ФАС установит признаки нарушения на российском рынке, агрегаторы могут получить предупреждение и оборотные штрафы. Для крупных агрегаторов суммы таких штрафов могут составлять миллиарды рублей.