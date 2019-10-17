Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.10.2019 в 10:00

Чёрно-оранжевый минимализм: Tomatdesign разработало дизайн упаковки вина для грузинских монахов

Креаторы ушли от клишированных в винном сегменте решений

4

Храм Богоматери Баракони — памятник грузинской средневековой архитектуры. Церковь построена на склоне у реки Риони, где местные монахи уже несколько столетий выращивают виноград, делая из него вино. Настоятель храма организовал выпуск премиальной линейки вин. Задачей агентства Tomatdesign было отразить в дизайне атмосферу священного места и рассказать историю возникновения напитка.

Barakoni созревает в квеври — больших глиняных кувшинах. Их закапывают в землю и закладывают внутрь неочищенный виноград. Вино настаивается на мезге — виноградных кожице и косточках — приобретая более гармоничную структуру и тонкий аромат.

Для агентства важно было передать в дизайне правильные ассоциации с монастырским вином, подчеркнуть премиальность продукта и не уйти в стереотипы оформления грузинских вин.

Этикетку сделали круговой: чтобы на одной стороне показать происхождение вина, а на другой — рассказать о том, как оно изготавливается. Минималистичный дизайн отражает аскетизм монахов и фокусируется на символе священного места — кресте, который высечен на стенах храма.

Другая сторона этикетки разворачивает историю, рассказывая о церковном винограднике, вкусе вина и особенностях его изготовления в квеври. Оранжевый цвет подчеркивает уникальность продукта, рифмуясь с цветом глиняного кувшина и теплом грузинского гостеприимства.

Этикетка Barakoni цельная, у нее нет стандартных лицевой и оборотной частей. Они равные по значимости. Детали интересной истории — о храме, вине, Грузии и квеври — последовательно раскрываются перед покупателем, который берет в руки бутылку вина Barakoni.

Андрей Тараканов, креативный директор Tomatdesign:

Приступая к проекту, никто из нас до конца не понимал, как должно выглядеть монастырское вино, поскольку границы этой категории сильно размыты. Поэтому главной задачей было найти решение, которое бы отражало аутентичность монастыря и его обитателей. При этом важно было не переиграть с аскетизмом и кустарностью, ведь монахи — на самом деле вполне современные люди. Нашей стратегией стал отказ от вымыслов и украшательства в пользу «честного» дизайна.

Состав творческой группы:

Андрей Тараканов — креативный директор
Алексей Смородин, Андрей Тараканов — дизайнеры
Марина Новикова — иллюстратор
Александр Шевчук — визуализация
Дмитрий Майер — руководитель проекта

Tomatdesign Barakoni
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Дизайн
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.