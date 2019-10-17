Чёрно-оранжевый минимализм: Tomatdesign разработало дизайн упаковки вина для грузинских монахов

Храм Богоматери Баракони — памятник грузинской средневековой архитектуры. Церковь построена на склоне у реки Риони, где местные монахи уже несколько столетий выращивают виноград, делая из него вино. Настоятель храма организовал выпуск премиальной линейки вин. Задачей агентства Tomatdesign было отразить в дизайне атмосферу священного места и рассказать историю возникновения напитка.

Barakoni созревает в квеври — больших глиняных кувшинах. Их закапывают в землю и закладывают внутрь неочищенный виноград. Вино настаивается на мезге — виноградных кожице и косточках — приобретая более гармоничную структуру и тонкий аромат.

Для агентства важно было передать в дизайне правильные ассоциации с монастырским вином, подчеркнуть премиальность продукта и не уйти в стереотипы оформления грузинских вин.

Этикетку сделали круговой: чтобы на одной стороне показать происхождение вина, а на другой — рассказать о том, как оно изготавливается. Минималистичный дизайн отражает аскетизм монахов и фокусируется на символе священного места — кресте, который высечен на стенах храма.

Другая сторона этикетки разворачивает историю, рассказывая о церковном винограднике, вкусе вина и особенностях его изготовления в квеври. Оранжевый цвет подчеркивает уникальность продукта, рифмуясь с цветом глиняного кувшина и теплом грузинского гостеприимства.

Этикетка Barakoni цельная, у нее нет стандартных лицевой и оборотной частей. Они равные по значимости. Детали интересной истории — о храме, вине, Грузии и квеври — последовательно раскрываются перед покупателем, который берет в руки бутылку вина Barakoni.

Андрей Тараканов, креативный директор Tomatdesign: Приступая к проекту, никто из нас до конца не понимал, как должно выглядеть монастырское вино, поскольку границы этой категории сильно размыты. Поэтому главной задачей было найти решение, которое бы отражало аутентичность монастыря и его обитателей. При этом важно было не переиграть с аскетизмом и кустарностью, ведь монахи — на самом деле вполне современные люди. Нашей стратегией стал отказ от вымыслов и украшательства в пользу «честного» дизайна.

Состав творческой группы:

Андрей Тараканов — креативный директор

Алексей Смородин, Андрей Тараканов — дизайнеры

Марина Новикова — иллюстратор

Александр Шевчук — визуализация

Дмитрий Майер — руководитель проекта