На российский рынок вышло новое агентство SO:USE

В России начинает работать агентство арт-коллабораций SO:USE. Его основал соучредитель Like Group Алексей Часовских. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе группы.

Основными направлениями деятельности нового агентства станут спецпроекты и коллаборации, патронаж и спонсорство, креативный PR, разработка корпоративных подарков и мерча, а также арт-консалтинг и привлечение экспертов.

SO:USE реализует проекты 360°, отвечает за их философию, креатив и все этапы продакшна.



Помимо специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR, в команду агентства вошли люди с бэкграундом и образованием в сфере культуры. Так, амбассадором и консультантом компании стала Анастасия Четверикова, музыковед, автор книги и подкаста «Искусство для пацанчиков».

SO:USE вошло в Like Group Russia, которая работает на российском рынке с 2010 года. Агентство уже договорилось о сотрудничестве со 150 художниками и творческими командами. База компании пополняется постоянно за счёт скаутинга и обращений самих художников, заявили в пресс-службе.