На российский рынок вышло новое агентство SO:USE

В России начинает работать агентство арт-коллабораций SO:USE. Его основал соучредитель Like Group Алексей Часовских. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе группы.
Основными направлениями деятельности нового агентства станут спецпроекты и коллаборации, патронаж и спонсорство, креативный PR, разработка корпоративных подарков и мерча, а также арт-консалтинг и привлечение экспертов.
SO:USE реализует проекты 360°, отвечает за их философию, креатив и все этапы продакшна.
Помимо специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR, в команду агентства вошли люди с бэкграундом и образованием в сфере культуры. Так, амбассадором и консультантом компании стала Анастасия Четверикова, музыковед, автор книги и подкаста «Искусство для пацанчиков».
SO:USE вошло в Like Group Russia, которая работает на российском рынке с 2010 года. Агентство уже договорилось о сотрудничестве со 150 художниками и творческими командами. База компании пополняется постоянно за счёт скаутинга и обращений самих художников, заявили в пресс-службе.
Алексей Часовских, сооснователь и управляющий директор Like Group Russia:
В последнее время в России растёт интерес ко всему локальному — художникам, дизайнерам, ремесленникам, а со стороны бизнеса всё чаще звучит запрос на коллаборации с ними. Погрузившись в тему, мы поняли, что рынку нужно агентство, которое избавит менеджеров компаний от необходимости собирать по крупицам информацию и экспертов. В нашей стране уже налажена работа крупного бизнеса со спортом, наша же амбициозная цель — наладить её и с искусством, стимулировать системное взаимодействие больших брендов с творческой молодёжью.