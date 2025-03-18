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18.03.2025 в 13:30

Агентства Soda и Fenomen объединились

Команда Soda выросла почти вдвое

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Креативное агентство Soda объединилось с брендинговым агентством Fenomen. Ранее это были две разные компании, входящие в одну структуру D Innovate group, теперь просто Soda, которая добавила к списку услуг брендинг. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе агентства.

Команда Soda выросла почти в два раза, расширились портфолио и список наград. Ценности агентства остались прежними: открывать новое, экспериментировать и стремиться превращать сложное в простое.

Основная цель слияния — органично объединить этапы брендинга и коммуникации под единым управлением профессиональной команды. Soda важно сохранить непрерывную связь между этими этапами, поэтому брендинг изначально разрабатывается с учетом того, как он будет работать в медиа.

Для клиента такое усиление компании сокращает время на передачу работ между этапами, снижает риски противоречий и корректировок, а также обеспечивает единое визуальное и смысловое соответствие айдентики и коммуникации, что делает образ бренда цельным и устойчивым в развитии.

Процесс обновления стратегии и визуального стиля Soda стартовал в конце прошлого года, в ближайшее время появится новый облик агентства.

Soda агентство Fenomen
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