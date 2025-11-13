Актриса Агата Муцениеце стала амбассадором российского бренда Wonder Lab

Российский бренд экологичных средств для дома Wonder Lab объявил о сотрудничестве с актрисой Агатой Муцениеце, которая стала амбассадором компании.

Wonder Lab разрабатывает продукцию на основе инновационного компонента Biomicrogel — биополимера из растительного сырья. В ассортименте представлены средства для уборки, стирки, мытья посуды, а также косметика для взрослых, детей и домашних животных.

По словам Муцениеце, она пользовалась средствами бренда до начала сотрудничества, отметив их экологичность и эффективность. Актриса подчеркнула, что участие в проекте стало для нее продолжением личного выбора в пользу осознанного потребления.

В компании отметили, что сотрудничество с Муцениеце отражает ключевые ценности бренда — заботу о семье и природе, искренность и открытость. В ближайшее время Wonder Lab проведет рекламную кампанию на digital-площадках, в онлайн-магазинах и федеральных торговых сетях.



В прошлом году Агата Муцениеце приняла участие в рекламной кампании фэшн-ретейлера Familia.