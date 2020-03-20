«Аэрофлот» полностью отказался от рекламы из-за пандемии

Авиакомпания «Аэрофлот» расторгла маркетинговые и рекламные контракты, пишут «Ведомости». Так перевозчик планирует сократить операционные расходы. Из-за пандемии коронавируса «Аэрофлоту» пришлось закрыть 25% рейсов.

«Сейчас ключевая задача — сохранить уникальный коллектив и обеспечить готовность к будущему восстановлению», — заявил представитель авиакомпании «Ведомостям». В Национальном рекламном альянсе изданию сообщили, что «Аэрофлот» пока не обращался к селлеру с намерением сократить рекламный бюджет.

Расходы на рекламу урезает и другой авиаперевозчик — «Уральские авиалинии». У компании остались бартерные отношения со СМИ, а также контракт с футбольным клубом «Спартак». Из-за коронавируса авиакомпании пришлось отменить порядка 40% своих рейсов.

«Аэрофлот» не раскрывает, сколько тратит на рекламу и маркетинг. По оценке источников издания, авиакомпания инвестирует в продвижение не меньше 3 млрд руб. в год.