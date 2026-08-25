«Магнит» запустит оплату цифровыми рублями во всех сетях группы

«Магнит» с 1 сентября начнет принимать оплату в цифровых рублях во всех магазинах своей розничной сети. Опция будет доступна на обычных кассах и кассах самообслуживания, в том числе в магазинах разных форматов — от магазинов у дома до супермаркетов, дискаунтеров и дрогери. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Возможность оплаты цифровыми рублями появится также в других розничных сетях группы. В частности, в ее состав входят «Дикси» и «Азбука вкуса».

Оплата будет проходить через QR-код СБП, размещенный на NFC-стикерах возле касс или в интерфейсе касс самообслуживания. Покупателю потребуется навести камеру смартфона на код и подтвердить операцию — механизм аналогичен оплате через СБП.

Для запуска сервиса «Магнит» доработал программное обеспечение касс и КСО, учетные системы и системы управления магазинами. В компании отмечают, что цифровой рубль станет еще одним способом оплаты наряду с наличными, банковскими картами и СБП, а воспользоваться им можно будет через приложение банка, подключенного к платформе цифрового рубля.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября цифровые рубли начнут принимать операторы связи. К ближайшему запуску готовятся МТС, «Ростелеком» и «Мегафон».