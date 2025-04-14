Adspector победила в тендере «билайна» на оказание услуг в Telegram

Компания Adspector объявила о выигрыше в тендере «билайна» на оказание рекламных и информационных услуг в Telegram. Эта победа позволила компании продлить сотрудничество до марта 2027 года, предыдущее соглашение между компаниями действовало с августа 2023 года, об этом компании сообщили Sostav.
Зера Гюльметов, операционный директор Adspector:
За счет тесной работы с PR-службой «билайна» получилось выстроить эффективную модель оперативного реагирования на постоянно меняющиеся внешние обстоятельства и новые информационные поводы. Также на протяжении нескольких лет мы заключали сотни прямых контрактов с региональными Telegram-каналами, что позволяет обеспечивать максимальных охват целевой аудитории в регионах. Уверены, что эти и другие факты положительно повлияли на выбор Adspector в качестве партнера для реализации рекламных кампаний в Telegram.
Иван Залозных, руководитель направления. Блок по коммуникациям и устойчивому развитию «билайна»:
Мы сотрудничаем с командой Adspector уже долгое время, и наше партнерство основано на взаимном доверии и ответственной работе. Накопленный опыт помогает рассказывать о наших проектах и продуктах. Благодарим команду Adspector за оперативное решение задач и экспертизу. Уверены, впереди нас ждет много успешных кейсов и заметных кампаний.