Adspector победила в тендере «билайна» на оказание услуг в Telegram

Зера Гюльметов, операционный директор Adspector:

За счет тесной работы с PR-службой «билайна» получилось выстроить эффективную модель оперативного реагирования на постоянно меняющиеся внешние обстоятельства и новые информационные поводы. Также на протяжении нескольких лет мы заключали сотни прямых контрактов с региональными Telegram-каналами, что позволяет обеспечивать максимальных охват целевой аудитории в регионах. Уверены, что эти и другие факты положительно повлияли на выбор Adspector в качестве партнера для реализации рекламных кампаний в Telegram.