Adserving: как работает независимая верификация

Начало 2022 года стало важным моментом для российского рынка верификации. Несколько крупных глобальных верификаторов одновременно покинули рынок, другие отменили свои планы на открытие локальных офисов и представительств. В этом же году была создана компания Adserving как преемник активов Sizmek в России.

С учётом прошлого опыта и ситуации на рынке Adserving сосредоточилась на полной локализации. Компания перевела всю инфраструктуру на российские серверы, а обмен данными между ними начал происходить исключительно в пределах России. При этом она сохранила и расширила свой отдел разработки. Техническая локализация была дополнена юридической: компания имеет российское юридическое лицо с российскими учредителями.

В ответ на вызовы рынка Adserving готова к возможному внедрению в России «Интернета 2.0» — концепции отделения локальной сети от мировой по принципу закрытого контура, отмечают специалисты компании.

Компания осуществляет замер и полное покрытие на всех рекламных площадок Рунета. Она интегрирована с крупными Walled Garden, такими как Yandex, VK и Sberseller, а также проводит верификацию по кодам и трекингу, при этом соответствуя стандартам IAB и требованиям MRC.

Представители Adserving рассказали, что компания разработала подход к верификации, который способствует увеличению эффективности размещения и улучшению бизнес-метрик на всех этапах маркетинговой воронки без увеличения медиабюджета. Также она выступает за полноценную независимую верификацию, при которой все измерения проводятся только на стороне верификатора. Так, например, в середине 2023 года компания провела аудит более 300 тыс. приложений с помощью полноценного кода MRaid.

«Работа по коду позволяет получать значительный сейвинг в медиаинвестициях. Например, в течение трёх лет нашим специалистам удалось повысить видимость для телеком-клиента с 30% до 77% по баннерам, а по видео — с 60% до 92%. Рост видимых показов привел к росту кликов и визитов на сайте и всех последующих метрик по воронке, что напрямую повлияло на бизнес-показатели», — поделилась команда Adserving.

За счёт оптимизации базовых качественных метрик, — видимости, фрода и brand safety, — фиксируется ROI на уровне более 300%, что окупает инвестиции в верификацию и приносит экономию, отмечают представители компании. По их словам, это возможно благодаря в разы большой стоимости закупки некачественного медиа по сравнению с затратами на его верификацию.

Дополнительно Adserving выводит на рынок и иные метрики, такие как размеры плееров, супергео и кастомные метрики. Также она работает в расширении доступных замеров в CTV-инвентаре.